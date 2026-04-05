San Miguel: denuncian abuso y bebidas adulteradas en un tercer tiempo de rugby

Un fuerte escándalo sacude al Club Regatas de Bella Vista, en el partido bonaerense de San Miguel, tras la denuncia por presuntos abusos sexuales y adulteración de bebidas durante un “tercer tiempo” posterior a un partido de rugby. El hecho, que se habría producido el 24 de marzo, generó una fuerte repercusión social y ya es investigado por la Justicia.

Según trascendió, el episodio ocurrió luego de un encuentro deportivo frente a Los Tilos. En ese contexto, jugadoras de hockey de las categorías Primera e Intermedia del mismo club habrían sido víctimas de una maniobra en la que sus bebidas fueron adulteradas sin consentimiento.

La situación tomó mayor dimensión tras la viralización de chats y videos en redes sociales, donde se describen escenas alarmantes. Uno de los mensajes que circuló señalaba que “le pincharon los vasos a las minas con una droga”, lo que encendió las alertas sobre un posible uso de sustancias para vulnerar la voluntad de las víctimas.

En paralelo, también se difundieron registros audiovisuales con contenido explícito que darían cuenta de presuntos ataques sexuales múltiples en un contexto de descontrol. Este material es ahora parte del foco de la investigación, que busca determinar su veracidad y las circunstancias en las que fue registrado.

Ante la creciente presión pública, la comisión directiva del club emitió un comunicado oficial en el que aseguró que “adoptará las medidas que correspondan con firmeza y sin excepciones” frente a los hechos denunciados. La institución quedó en el centro de cuestionamientos, especialmente por la gestión inicial del caso y la eliminación de publicaciones previas.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que la Justicia ya inició actuaciones preliminares para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades penales. La investigación apunta a determinar si existió un plan coordinado para adulterar bebidas, quiénes participaron en los hechos y el grado de responsabilidad de cada involucrado, en medio de un escándalo que ya trascendió el ámbito deportivo.