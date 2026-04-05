Kapanga: Claudio Maffia y su relato como excombatiente que emocionó a todos

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el baterista de Kapanga, Claudio Maffia, compartió un emotivo video en redes sociales donde repasó su historia como excombatiente y dejó un mensaje cargado de memoria y reflexión.

“Hola, soy Claudio Maffia, baterista de Kapanga, veterano de Malvinas”, comienza el registro que rápidamente se viralizó. Allí, el músico remarcó que cada 2 de abril representa “el deber sagrado de la memoria”, en alusión a la importancia de no olvidar lo ocurrido durante el conflicto bélico de 1982.

A lo largo de su testimonio, el excombatiente reflexionó sobre el significado de la guerra y su impacto a lo largo del tiempo. “Malvinas no fue solo una guerra, fue y sigue siendo una causa que nos une por encima de cualquier diferencia”, expresó, al tiempo que destacó el valor simbólico que mantiene vigente el reclamo de soberanía.

En ese sentido, también recordó a quienes perdieron la vida en el conflicto: “Es el eco de los que quedaron custodiando nuestro suelo austral”, señaló, y agregó que quienes regresaron tienen el compromiso de sostener viva esa memoria a través del tiempo.

Además, puso el foco en el reconocimiento colectivo, no solo hacia los caídos sino también hacia quienes participaron desde distintos roles: “Es un día para recordar con profundo respeto a nuestros caídos, pero también para reconocer a cada persona que cumplió con su deber bajo nuestra bandera”, sostuvo.

Sobre el cierre, dejó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones, con un llamado a no olvidar: “Mantener viva la memoria es nuestra forma de seguir luchando, esta vez con la palabra y el corazón”, afirmó, en una jornada que vuelve a poner en primer plano la historia, la identidad y el sentimiento de todo un país.