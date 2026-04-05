La Renga vuelve al Parque de la Ciudad y marca el pulso del abril rockero

La escena musical argentina arranca abril con una agenda cargada de recitales, festivales y propuestas para todos los gustos. Desde shows multitudinarios hasta presentaciones más íntimas, la grilla incluye nombres consagrados y bandas emergentes que se reparten entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y distintos puntos del país.

Uno de los grandes atractivos es el regreso de La Renga, que vuelve a tocar en el Parque de la Ciudad con dos fechas que prometen convocar a miles de fanáticos. La banda liderada por Chizzo viene de una seguidilla de presentaciones masivas y mantiene su fuerte conexión con el público rockero.

Otro de los eventos destacados es el festival Rock en Baradero, que reúne a una amplia grilla de artistas como Kapanga, Las Pelotas, Turf, Guasones, Eruca Sativa y La Delio Valdez, entre muchos otros. El encuentro se consolida como uno de los más importantes del calendario nacional.

En paralelo, la oferta porteña incluye recitales en salas y centros culturales con propuestas variadas. Espacios como Niceto Club, el Centro Cultural Recoleta o la Usina del Arte presentan shows que van desde el jazz y el funk hasta el rock alternativo y la electrónica, con artistas como Hernán Jacinto, Javier Malosetti y nuevas figuras de la escena independiente.

También hay lugar para homenajes y tributos, con bandas que repasan clásicos del rock nacional, además de ciclos en ciudades como Mar del Plata, Córdoba y Mendoza, donde la música en vivo sigue siendo protagonista durante toda la semana.

Con opciones para todos los estilos y bolsillos, la agenda musical confirma el buen momento de la escena local, con una oferta diversa que combina grandes eventos, shows en vivo y festivales que mantienen encendida la cultura en todo el país.