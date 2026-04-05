Máximo Kirchner recordó que Milei “admira a una criminal de guerra” británica

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, encabezó un acto en el barrio porteño de La Paternal por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, marco en el que quedó inaugurado un mural conmemorativo.

Durante su mensaje, el líder de La Cámpora hizo foco en la idea de soberanía, máxime “en este tiempo donde tenemos un presidente (por Javier Milei) que admira a quien fue una criminal de guerra, Margaret Thatcher, porque eso fue el hundimiento del crucero General Belgrano”.

También recordó que en su momento, la sociedad “empujó al olvido” a los combatientes y destacó que el reconocimiento popular es un “pequeño bálsamo y reparo a tanta crueldad” imperante.

Espero que este reconocimiento sea un pequeño bálsamo y reparo ante tanta crueldad de una sociedad que había empujado al... Publicado por Máximo Kirchner en Jueves, 2 de abril de 2026

Tras marcar que la verdadera división no pasa por nombres o apellidos, “sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, Kirchner aseveró que lo “irreversible” es el recuerdo de quienes dieron la vida y la disposición a “dar todo” en el conflicto bélico de 1982.

Finalmente, vinculó la soberanía territorial con la protección de los recursos estratégicos de la Argentina, en contraposición a “un presidente que entiende que la única forma de terminar y llegar al 2027 es entregando el país con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con la Ley de Glaciares”.

