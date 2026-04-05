Nueva edición de “Corrientes 24 horas” para disfrutar la Ciudad hasta las 3 AM

Llega una nueva edición de Corrientes 24 horas, la propuesta que invita a vivir la noche porteña con una programación especial en uno de los corredores culturales y gastronómicos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Este sábado 4 de abril, la propuesta se desarrollará sobre la avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco. Participarán más de 40 comercios —entre restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías y heladerías— que extenderán su horario de atención hasta las 3 AM y ofrecerán menús especiales, promociones y descuentos exclusivos.

La jornada contará con una programación cultural especial para disfrutar de una noche diferente.

En Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito, habrá música en vivo, con temática de boleros: a las 23 horas se presentará el trío “Los de seda” y, a las 0.30 horas, “Los Romeros”.

Además, en Avenida Corrientes, entre Callao y Rodríguez Peña, habrá dos clases de pastelería con recetas especiales por Pascuas: a las 22 horas, Joaquín Pantuso, de Jakarta Café, brindará el taller “Pastelería Clásica: Técnicas y Sabores Esenciales”, en el que enseñará a preparar rosca de Pascua; y a las 23 horas, Juan Martín Rocha Vaccarini, de Juanito Patisserie, presentará el taller “El Arte del Huevo de Pascua y la Chocolatería”.

En ese mismo escenario, y a las 00 horas habrá cine bajo las estrellas, con la proyección de la película “La muerte de un comediante”, dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino.

Para facilitar el acceso y la circulación de vecinos y visitantes, habrá servicios de transporte con horario extendido, incluyendo la línea B de subte que operará hasta la 1.30 horas, y estacionamientos abiertos hasta las 3 horas, para acompañar el disfrute de la Ciudad hasta la madrugada.

Corrientes 24 horas tiene como objetivo impulsar la economía nocturna y reforzar el rol cultural, gastronómico y comercial de la avenida Corrientes, a través de una propuesta cuidada y articulada con las áreas de Seguridad, Transporte y Espacio Público, en el marco de la política de nocturnidad BA 24 horas.

