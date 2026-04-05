Alak destacó la importancia de “mantener viva la llama de la soberanía”

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó del acto homenaje a los caídos de la Guerra de Malvinas que tuvo lugar este jueves a 44 años del inicio del conflicto bélico por la soberanía de las islas.

Durante la ceremonia, el jefe comunal pidió “reconocer a los conscriptos próceres de la patria que salieron hace 44 años de esta ciudad”; les agradeció “por defender la soberanía argentina” y ratificó que “este tipo de actos mantienen viva la llama de la soberanía y reivindican las banderas que nos guían de Memoria, Verdad y Justicia”.

El homenaje tuvo lugar en la plaza Islas Malvinas y comenzó con un acto protocolar del que participaron la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Rodolfo Carrizo; excombatientes; autoridades provinciales y municipales; legisladores y referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones.

En esta oportunidad, Carrizo dio lectura al documento elaborado por el CECIM y expresó: “Para nosotros, los ex soldados, este acto no se trata de un homenaje más: pasaron 44 años de una guerra insensata, de dolores que perduran y siguen anclados en la memoria individual y colectiva”.

“Este es un acto de una fuerte necesidad espiritual y de memoria, de reafirmación de principios. Cada 2 de abril reafirmamos el compromiso asumido: no es un acto para cumplir con el rigor de las efemérides, se trata de agregar una nueva página en este camino que decidimos transitar desde nuestro regreso. Desmalvinizarnos sería aceptar la idea de ser colonia”, sentenció.

Por su parte, Taty Almeida aseguró que “hoy se cumplen 44 años de esa injusta guerra declarada por ese deplorable gobierno militar que decidió mandar al muere a tantos jóvenes que iban a defender a Argentina” y pidió “reflexionar y gritar por esos pibes que nunca volvieron pero van a seguir estando”.

En el marco de la actividad, el excombatiente Miguel Ángel Añón interpretó las estrofas del himno nacional, se presentaron el coro del Centro Social y Cultural de la Memoria Islas Malvinas (dirigido por Natalia González) y el Coro Juvenil Municipal (dirigido por Andrés Bugallo) y se realizó una intervención artística con la lectura de un poema.

Además, el CECIM hizo entrega de una mención especial a Taty Almeida en reconocimiento a su incansable trayectoria y compromiso en la defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, y como parte de la agenda por el 44° aniversario del inicio de la guerra, durante la jornada se inaugurarán tres muestras artísticas alusivas al conflicto bélico en las diferentes salas del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.



En ese sentido, La Plata en Malvinas aborda los viajes a las islas realizados por integrantes del CECIM La Plata, los cuales fueron retomados a partir de la actual gestión municipal.

Asimismo, Malvinas: nuestra historia en las islas es una producción conjunta del CECIM y la Comisión Provincial por la Memoria que busca reconstruir la historia del conflicto desde una perspectiva local y soberana; y Tan solo dibujos que cuentan historias, un conjunto de relatos visuales basados en las vivencias personales durante la guerra del excombatiente Néstor Krusich.

Conjuntamente, aen la Plaza Islas Malvinas se llevó a cabo el festival artístico Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz, con propuestas musicales y culturales para toda la comunidad, entre las que se destacaron las presentaciones de las bandas Los Chaza, Fiebre y Boom Batuke y del colectivo Danza por la Identidad con Harondo Logiutato.

