De Vido debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Ezeiza

El exministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, debió ser trasladado de urgencia desde el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la Tragedia de Once, hacia un centro de salud de la zona por una dolencia en el pecho.

En concreto, se trata de “una fuerte y prolongada arritmia”, según confirmó la esposa del dirigente peronista, Lali Minnicelli, por la que tuvo que ser asistido y derivado por los médicos del Servicio Penitenciario Federal al Hospital Interzonal de Ezeiza.

El episodio sucedió este miércoles cuando, alrededor de las nueve de la mañana, comenzó con dolores en el pecho y recién a las 18 horas llegó al hospital, donde permanece y se está haciendo estudios.

En este marco, el ministro Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, expresó a través de sus redes sociales: “Mi abrazo al compañero Julio De Vido y deseo de pronta recuperación”.

Mi abrazo al compañero Julio De Vido y deseo de pronta recuperación.



Esta situación que hoy atraviesa Julio es producto de la injusta detención a la que se encuentra sometido y que es totalmente incompatible con el tratamiento médico que debe recibir a raíz de su enfermedad… — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 2, 2026

“Esta situación que hoy atraviesa Julio es producto de la injusta detención a la que se encuentra sometido y que es totalmente incompatible con el tratamiento médico que debe recibir a raíz de su enfermedad crónica y su edad”, completó.

Por su parte, el referente de Encuentro Patriótico, Fernando Esteche, indicó que De Vido sufre una “grave fibrilación auricular, por lo que es urgente trasladarlo a un hospital de mayor complejidad. Dicen que no consiguen cama”.

Julio de Vido

Trasladado de urgencia, anoche, aunque con una parsimonia que espanta, a un sanatorio de complejidad cardiovascular, permanece en terapia intensiva.

Julio carga en el pecho una herida seria, de esas que no se ven pero se meten en el latido como advertencia. Su… pic.twitter.com/6Vbs6iP0sI — Fernando Esteche (@estechefernando) April 3, 2026

“Ya lo asesinaron a Héctor Timerman, están provocando un cuadro de gravedad en Julio. Permanece en terapia intensiva”, anexó quien fuera líder de Quebracho.

