domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Política | 3 abr 2026

Preocupación

De Vido debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Ezeiza

El exministro de Planificación Federal, preso por la Tragedia de Once, presenta un grave cuadro de arritmia.

Julio De Vido.
TAGS: JULIO DE VIDO, HOSPITAL, TRAGEDIA DE ONCE, ARRITMIA, PENAL DE EZEIZA

El exministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, debió ser trasladado de urgencia desde el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la Tragedia de Once, hacia un centro de salud de la zona por una dolencia en el pecho.

En concreto, se trata de “una fuerte y prolongada arritmia”, según confirmó la esposa del dirigente peronista, Lali Minnicelli, por la que tuvo que ser asistido y derivado por los médicos del Servicio Penitenciario Federal al Hospital Interzonal de Ezeiza.

El episodio sucedió este miércoles cuando, alrededor de las nueve de la mañana, comenzó con dolores en el pecho y recién a las 18 horas llegó al hospital, donde permanece y se está haciendo estudios.

En este marco, el ministro Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, expresó a través de sus redes sociales: “Mi abrazo al compañero Julio De Vido y deseo de pronta recuperación”.

“Esta situación que hoy atraviesa Julio es producto de la injusta detención a la que se encuentra sometido y que es totalmente incompatible con el tratamiento médico que debe recibir a raíz de su enfermedad crónica y su edad”, completó.

Por su parte, el referente de Encuentro Patriótico, Fernando Esteche, indicó que De Vido sufre una “grave fibrilación auricular, por lo que es urgente trasladarlo a un hospital de mayor complejidad. Dicen que no consiguen cama”.

“Ya lo asesinaron a Héctor Timerman, están provocando un cuadro de gravedad en Julio. Permanece en terapia intensiva”, anexó quien fuera líder de Quebracho.
 

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