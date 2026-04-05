Vuelve “La historia sin fin”, el musical que emociona a grandes y chicos

El sábado 18 de abril regresa al Teatro Multiescena La historia sin fin, escrita por Michael Ende y con adaptación y dirección de Hernán Bonsergent.

Con una mágica e increíble puesta en escena y efectos especiales que sorprenderán a toda la familia la obra se presentará los sábados a las 18 horas y los domingos a las 17 horas. Las entradas ya se encuentran a la venta por Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1764.

La Emperatriz de Fantasía está muy enferma. Su Reino corre un grave peligro. La “Nada” está destruyéndolo todo.

La única salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero y Bastián, un niño amante de la literatura, el cual será el encargado de devolverle la vida a la mágica tierra de Fantasía, junto a los inolvidables personajes del libro de “La Historia sin Fin”, Falcor el Dragón Volador, el Gigante Comerrocas, un Caracol muy veloz y Morla la Tortuga más antigua.

Para su productor Ariel Ciocco, hay que ver La historia sin fin “primero, porque los que vimos en su momento la película volvemos a ser niños. Y los niños de hoy pueden conocer esta historia y estos personajes que son mágicos”.

“Segundo, por los valores y mensajes que transmite este libro a través de la película y ahora por el musical. El valor de la lectura, la amistad, la realización de los sueños y de que nada es imposible. La película se estrenó en el 84 y aunque en aquellos años no se hablaba de bullying, es un tema que sufre el protagonista del musical. Se van a identificar los grandes y los chicos”, completó.

El elenco, por orden alfabético, está integrado por: Mateo Barbon, Julieta Barrera, Mora Britos, Marcelo Durán, Julieta Funes, Morena García, Guillermina Gesualdi, Marco López, Martina Monteros, Lucia Sciacca, Fernando Suárez y Michelle Wilkinson.

