Montoneros, una historia visual: notable archivo y destacada investigación

En una década, Montoneros pasó de imponerse como la guerrilla urbana más poderosa del continente americano a extinguirse ¿Cómo sucedió?

Desde que irrumpió en escena con el secuestro y el asesinato de Aramburu hasta su desintegración al inicio de los ochenta, marcó un tiempo que sigue generando preguntas, controversias y lecturas encontradas.

Después de tres libros centrados en episodios puntuales —Born, Aramburu y Born y Quieto—, María O’Donnell recorre en este trabajo el arco completo de la organización que llegó a convertirse en un movimiento de masas, e incluso a rozar el poder.

Fotografías, documentos y testimonios gráficos producto de una investigación formidable revelan cada episodio en la trayectoria del grupo armado y lo ubican en el contexto de la época en la Argentina y en América Latina.

Montoneros, una historia visual permite seguir paso a paso el camino del apogeo a la derrota.

La autora

María O’Donnell madruga desde hace casi una década para conducir De acá en más, un programa de noticias de la primera mañana (Urbana Play FM104.3).

Estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Inició su carrera profesional en 1993 en diarios, fue corresponsal en Washington; trabajó en radio y en televisión hasta convertirse en una de las periodistas más influyentes y premiadas de la Argentina.

Con Born (2015), un best seller sobre el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, inició una saga de libros sobre Montoneros: Aramburu (2020) y Born y Quieto (2023), versión extendida con grabaciones inéditas. Antes publicó Propaganda K y El Aparato.

