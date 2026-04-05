Choque en Belgrano: una ambulancia y un auto, con dos menores entre los heridos

Un fuerte choque entre una ambulancia y un auto generó momentos de tensión en el barrio porteño de Belgrano y dejó como saldo al menos tres personas heridas. El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Monroe y la calle Superí, donde se desplegó un importante operativo de emergencia.

Según trascendió, la ambulancia involucrada pertenece a una empresa privada y, por motivos que aún se intentan esclarecer, terminó impactando contra un vehículo particular en el que viajaba una familia. La colisión provocó daños en ambos rodados y obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Dentro de la ambulancia se trasladaban dos hombres, entre ellos el chofer, de 50 años, quien sufrió lesiones de consideración. En tanto, en el automóvil circulaba un padre junto a sus dos hijas menores, quienes también resultaron heridas tras el impacto.

Todas las personas afectadas fueron asistidas en el lugar por personal del SAME y luego derivadas al Hospital Pirovano, ubicado en el barrio de Coghlan, donde recibieron atención médica por lesiones de distinta gravedad.

En la zona trabajaron también efectivos de Bomberos de la Ciudad, que colaboraron con las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante el operativo. Mientras tanto, las autoridades buscan determinar cómo se produjo el choque en una esquina con alto flujo vehicular.