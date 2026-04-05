Viernes Santo: la fecha clave que explica la muerte de Jesús

El Viernes Santo es uno de los momentos más fuertes y simbólicos del calendario cristiano. Dentro de la Semana Santa, esta fecha está marcada por el recogimiento, el silencio y la reflexión, ya que recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo.

Se trata de una jornada que forma parte del llamado Triduo Pascual, que comienza con el Jueves Santo y culmina con el Domingo de Resurrección. En ese recorrido, el Viernes Santo representa el punto más solemne, donde los fieles conmemoran el sacrificio de Jesús en la cruz.

Según los relatos bíblicos, ese día se sucedieron algunos de los hechos más importantes de la historia cristiana: la traición de Judas, el juicio ante Poncio Pilato y finalmente la crucifixión en el Gólgota. Para los creyentes, este momento simboliza la entrega de Jesús por la humanidad.

A diferencia de otras fechas, el Viernes Santo no tiene un día fijo en el calendario. Se define según el calendario litúrgico y cae después de la primera luna llena tras el inicio del otoño en el hemisferio sur, por lo que varía cada año.

Durante esta jornada, es habitual que los fieles participen de prácticas tradicionales como el Vía Crucis, la celebración de la Pasión en las iglesias, el ayuno y la abstinencia de carne. También es común que se generen espacios de oración y reflexión personal.

Más allá de lo religioso, el Viernes Santo sigue siendo una fecha muy arraigada en la cultura argentina. Año a año, millones de personas lo viven desde distintas creencias o tradiciones, manteniendo vigente una jornada que combina historia, fe y costumbres que pasan de generación en generación.