Barby Franco chocó en la Ruta 3: Iba con su hija y terminó en un triple accidente

Barby Franco frenó de golpe su Tesla y provocó un triple accidente en la Ruta 3: generó que un vehículo que circulaba por detrás embistiera al suyo, y que otro más impactara a aquel, aunque por suerte no hubo heridos de gravedad.

El Tesla en cuestión estaba conducido por la pareja del abogado Fernando Burlando, quien iba junto a la pequeña hija de ambos, de apenas 3 años de edad, y a otra mujer de 53, y el hecho sucedió cuando este poco convencional vehículo frenó su marcha de modo intempestivo.

Ello generó que desde atrás lo impactara una camioneta Ford Maverick, y detrás de ésta un Toyota Corolla: al primero lo manejaba un hombre de 47 años, quien iba acompañado de una mujer de 48, y al mando del Corolla iba un sujeto de 75, quien terminó con lesiones en la mano derecha y debió ser asistido por una ambulancia.

¿Qué pasó?

Según lo que la propia Barby Franco le informó a los agentes del Comando de Patrulla de Cañuelas, presentes en el lugar tras el triple choque, el freno intempestivo se debió a una maniobra que habría realizado “una camioneta”, que presumiblemente se le cruzó en frente, aunque la misma ya no estaba en el lugar.

🚨 Así fue el triple choque de la mediática Barby Franco en la Ruta 3, mientras viajaba en su Tesla y junto a su pequeña hija de 3 años



El triple accidente fue en el km 69 de la Ruta 3, a la altura de Cañuelas y camino a San Miguel del Monte.



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Todo sucedió en el kilómetro 69 de la Ruta 3 a la altura de este distrito bonaerense ubicado en la salida sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, camino a San Miguel del Monte.

Testigos del hecho sostuvieron que todo ocurrió de modo muy veloz, y sobre todo de manera sorpresiva, y que se generaron momentos de tensión en una zona de alto tránsito, aunque a pesar de la violencia del impacto se confirmó que nadie terminó con lesiones de gravedad.

Cómo es el Tesla Cybertruck

El auto involucrado en el siniestro no es uno más, sino que se trata de un exclusivo modelo Cybertruck, de Tesla, una pickup eléctrica de diseño distópico y exoesqueleto de acero inoxidable que se fabrica desde finales del año 2023 en los Estados Unidos.

De estética angular, alta resistencia, autonomía de hasta 550 kilómetros y una aceleración 0 a 100 km/h en 2.6 segundos, su valor de mercado en nuestro país es de unos 200 mil dólares –incluidos los costos de importación–.

Resta informar que, según trascendió, en el país tan solo habría tres unidades de este tipo, lo que lo convierte en una verdadera excepción del parque automotor local.

