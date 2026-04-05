Un fuerte temporal azotó este viernes por la noche al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó un penoso saldo de inundaciones, daños materiales y miles de usuarios sin suministro eléctrico en distintos puntos de la región.

El fenómeno se desató con lluvias intensas, ráfagas de viento y, en algunos casos, caída de granizo, generando complicaciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano bonaerense y La Plata.

Inundaciones y destrozos en distintos puntos del AMBA

Las precipitaciones provocaron anegamientos en calles y avenidas, con zonas donde el agua avanzó rápidamente e incluso se registraron autos bajo el agua y dificultades para circular.

En distritos como Lomas de Zamora, Quilmes, Ezeiza y Escobar se reportaron acumulaciones de agua en muy poco tiempo, con registros que alcanzaron hasta 70 u 80 milímetros en apenas una hora, una intensidad poco habitual para este tipo de fenómenos.

🌧️ Violento temporal en el AMBA: inundaciones, destrozos y miles de usuarios sin luz



Lluvias intensas, ráfagas de hasta 100 km/h y calles anegadas golpearon fuerte a distintos puntos del Conurbano y la Ciudad. Hubo autos bajo el agua y más de 16 mil hogares afectados por cortes… pic.twitter.com/j2zlgUgxpz — ANDigital (@ANDigitalOK) April 4, 2026

Además, las ráfagas de viento —que en algunos sectores superaron los 100 kilómetros pore hora— provocaron caída de árboles, voladuras de techos y daños en viviendas.

En Escobar, las autoridades locales desplegaron operativos de asistencia tras detectar múltiples destrozos ocasionados por una ráfaga de corta duración pero muy intensa.

Miles de usuarios sin luz tras el temporal

El impacto también se sintió con fuerza en el servicio eléctrico. Miles de usuarios quedaron sin luz en el AMBA debido a los daños en el tendido eléctrico y a la caída de árboles y postes.

Los cortes afectaron principalmente a áreas del Conurbano bonaerense y algunos barrios porteños, con mayor incidencia en zonas abastecidas por Edesur y Edenor, las principales distribuidoras de la región.

En algunos casos, las fallas en el suministro estuvieron vinculadas a la intensidad de las lluvias y a problemas en transformadores, lo que complicó la restitución del servicio en varias localidades.

Un fenómeno climático de alta intensidad

El temporal se caracterizó por una combinación de lluvias torrenciales y ráfagas de viento sostenidas, lo que generó un escenario de rápida acumulación de agua y daños estructurales.

Según reportes meteorológicos, en varias zonas del AMBA cayeron grandes volúmenes de agua en lapsos muy breves, lo que explica el nivel de anegamientos registrados.

Tras el paso de la tormenta se prevé que continúe la inestabilidad climática durante las siguientes horas, con presencia de viento y un marcado descenso en la temperatura.

Cómo sigue la situación en el AMBA

Con el correr de las horas algunas zonas comenzaron a recuperar el servicio eléctrico y a drenar el agua acumulada, aunque en horas de la mañana de este sábado persistían complicaciones en distintos puntos del GBA y de la CABA.

Las autoridades recomendaron evitar circular por calles inundadas y extremar precauciones ante la posible caída de cables o estructuras dañadas, mientras continúan los trabajos para normalizar la situación tras el temporal.

