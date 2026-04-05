La Plata: Allanan oficinas de ABES ante un presunto vaciamiento de la empresa

La Justicia llevó adelante un allanamiento en las oficinas de ABES Desarrolladora SRL, ubicadas en la Plaza Rocha de la ciudad de La Plata, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de vaciamiento por parte de sus anteriores propietarios.

El operativo se realizó este miércoles al mediodía y estuvo a cargo de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y contó con la participación de efectivos de la DDI La Plata.

Qué buscaba la Justicia en ABES

Durante el procedimiento, los investigadores se enfocaron en localizar documentación vinculada a las actuaciones judiciales en curso. Como resultado, se incautaron carpetas y papeles considerados de interés para el expediente.

Según fuentes cercanas a la causa, el allanamiento se concretó en el lugar donde actualmente se encuentra resguardado el material administrativo tanto de la empresa como de sus antiguos socios.

Cabe señalar que el martes se había realizado un procedimiento en una presunta sede, ubicada en calle 13, aunque en ese caso no se obtuvieron resultados relevantes debido a la ausencia de documentación vinculada a la investigación.

La causa por presunto vaciamiento de ABES

La investigación apunta a reconstruir una serie de operaciones societarias realizadas en los últimos años, previas al cambio de control de la compañía.

En ese sentido, la Justicia busca determinar si existieron irregularidades relacionadas con la transferencia de activos y un eventual vaciamiento de la firma en beneficio de estructuras vinculadas.

La posición de la actual gestión

Desde la flamante conducción de la empresa, hoy en manos del grupo Yacoub, aseguraron que mantienen una actitud de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, aportando información y documentación requerida para el avance del caso.

Asimismo, remarcaron que la operatoria de la firma continúa con normalidad y que los desarrollos en marcha siguen su curso sin alteraciones.

En esa línea Viviana Yacoub sostuvo que el proceso de reorganización de la empresa sigue en marcha y anticipó que en los próximos días podría haber novedades importantes vinculadas a los proyectos en ejecución. También desestimó versiones que ponían en duda la continuidad de los acuerdos.

Una causa que entra en una nueva etapa

Con el material secuestrado en el allanamiento, la investigación judicial avanza hacia una etapa clave para esclarecer la situación patrimonial de la empresa en el período previo al traspaso de control.

Mientras tanto, la nueva gestión busca sostener la actividad y dar señales de continuidad en un contexto marcado por el proceso judicial en curso.

