Polémica por créditos del Banco Nación: Pettovello echó al jefe de Gabinete de Capital Humano

La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, dirigentes y legisladores vinculados al oficialismo sumó un nuevo capítulo con la salida del jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

La ministra Sandra Pettovello decidió pedirle la renuncia a su colaborador directo luego de que trascendiera que había accedido a uno de estos préstamos en medio del escándalo político.

El caso que detonó la crisis

La decisión se precipitó tras la difusión de un listado de beneficiarios de créditos hipotecarios del Banco Nación, en el que figuran funcionarios y legisladores cercanos a La Libertad Avanza, y entre ellos se encontraba Massaccesi.

El ahora exfuncionario obtuvo un préstamo de aproximadamente 420 millones de pesos, una de las cifras más altas dentro de los casos conocidos.

Si bien desde el entorno oficial aclararon que no existió ilegalidad en la operatoria, la situación generó fuerte ruido político en momentos en que el Gobierno sostiene un discurso de austeridad y ajuste del gasto público.

Sospechas sobre los créditos del Banco Nación

La controversia no se limita a un caso puntual. Desde sectores de la oposición se impulsaron denuncias para determinar si los préstamos fueron otorgados bajo condiciones preferenciales o con criterios más flexibles que los aplicados al resto de la población.

Las investigaciones buscan establecer si se respetaron los procedimientos internos del Banco Nación o si existieron irregularidades en la aprobación de los créditos.

Además, trascendió que varios beneficiarios pertenecen a áreas clave del Gobierno nacional, especialmente vinculadas al equipo económico que lidera el ministro Luis “Toto” Caputo.

La reacción de Pettovello

En ese contexto, Pettovello avanzó con una decisión política para intentar contener el impacto del escándalo y evitar mayores costos para la gestión.

Fuentes oficiales señalaron que la salida de Massaccesi respondió a una lógica preventiva, más que a la comprobación de irregularidades, en línea con la intención de mantener un perfil bajo dentro del ministerio.

El ahora exfuncionario defendió públicamente su accionar y en una serie de posteos en redes sociales aseguró que accedió al crédito sin ningún tipo de privilegio.

“Aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, explicó en X.

A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

Un tema que escala en el Congreso

El caso ya comenzó a tener derivaciones políticas y podría escalar en el ámbito legislativo, donde se analiza impulsar pedidos de informes para esclarecer los criterios de otorgamiento de los créditos.

La polémica se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos a distintas áreas del Gobierno, en medio de un escenario económico complejo y de creciente sensibilidad social frente a posibles privilegios en el acceso a recursos estatales.

Un frente abierto para el Gobierno

Mientras la investigación avanza y se multiplican los pedidos de explicaciones, el episodio expone una tensión interna dentro del oficialismo y abre interrogantes sobre el manejo de herramientas financieras públicas.

La salida del jefe de Gabinete de Capital Humano aparece así como un intento de desactivar el conflicto, aunque el tema promete seguir generando repercusiones en los próximos días.

Quiénes más recibieron créditos

De acuerdo a registros públicos que parten de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde se reúne información sobre el nivel de endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero, hay al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo que obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación, por un monto consolidado que supera los $ 2.500 millones.

Entre los funcionarios se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del mencionado Caputo, quien posee una deuda inicial de $ 373.000.000 tras un crédito obtenido en febrero de 2025.

Federico Furiase, exdirector del Banco Central y actual secretario de Finanzas, es otro cercano a Toto, y registra una deuda de $ 367.059.000 desde agosto de 2025. Emiliano Mongilardi, director de YPF, tiene obligaciones por $ 309.507.000.

Desde la Cámara de Diputados se contabiliza a Alejandro Bongiovanni, ex PRO; Mariano Campero, ex UCR, y a Lorena Villaverde, sospechada por vínculos con el narcotráfico, incluido el financista Fred Machado, recientemente extraditado a los Estados Unidos.

Estos mantienen deudas que van desde los $ 230 millones hasta casi $ 280 millones, en función de diferentes periodos relevados, y tanto Bongiovanni como Campero dieron sus explicaciones respecto de la forma en la que accedieron a esos montos.

Vale decir que el cruce de datos se realiza con claridad por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que fue desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky.

