Política | 4 abr 2026
Polémica
Advierten que el Gobierno busca “sacar de agenda” al enriquecimiento de Adorni
El analista Gustavo Córdoba sostuvo que el Gobierno intenta cerrar “unilateralmente una crisis”. Dijo que “es dramático ver cómo inventan temas para salir”.
El analista político Gustavo Córdoba advirtió que “el contexto más grave es la situación económica” pero “cada intervención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aumentó el enojo y rechazo”.
En este sentido, ante el presunto enriquecimiento ilícito de uno de los principales funcionarios del Gobierno, consideró que “se manejó muy mal” y además sopesó que “no estaba calificado para el cargo”.
“Es prácticamente idéntico a como se manejaron con Espert”, acotó al aludir al narcoescándalo que le costó al economista su postulación parlamentaria y la desaparición del mapa político.
Acto seguido, Córdoba consideró que “se está llevando el Gobierno el costo político y la pérdida de credibilidad que hoy tiene Adorni”.
En declaraciones a Delta 93.3, aseveró que “quieren sacar el tema de agenda clausurando unilateralmente una crisis” y “es dramático ver cómo inventan temas para salir”.
La economía
“No hay un contexto igual con el que podamos compararlo”, acotó el consultor y evaluó asimismo que la administración libertaria “tiene por delante una agenda económica muy complicada”.
Así las cosas, manifestó que “la sociedad esperaba que después de octubre Milei reactive la economía” y “muchos sectores de la sociedad ya no ven con buenos ojos la economía del Gobierno”.