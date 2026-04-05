La NASA reveló el punto exacto de Artemis II y la Luna quedó a un paso

La misión Artemis II sigue dando pasos clave en su objetivo de volver a llevar seres humanos al entorno de la Luna. En las últimas horas, la -Orion alcanzó el punto medio de su recorrido, en lo que ya es uno de los viajes más ambiciosos de las últimas décadas.

De acuerdo a los datos difundidos por la NASA, la cápsula se encuentra a más de 180 mil kilómetros de la Tierra y continúa su trayecto rumbo al satélite natural, al que se acercará en los próximos días, incluso pasando por su cara oculta.

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes forman parte de una tripulación con amplia experiencia. La misión no solo marca un hito por su destino, sino también por la distancia que recorrerán, superando registros históricos de vuelos tripulados.

En ese sentido, el viaje de Artemis II incluso se proyecta más lejos que el alcanzado por Apolo 13, que hasta ahora tenía uno de los récords en este tipo de expediciones. El objetivo es probar sistemas clave para futuras misiones que sí buscarán volver a posar humanos sobre la superficie lunar.

Mientras tanto, uno de los aspectos que más impacto generó fueron las imágenes enviadas desde la nave. Desde el espacio profundo, se pudo ver la Tierra con una claridad impresionante, incluyendo continentes, nubes y fenómenos como auroras, en postales que vuelven a despertar el interés global por la exploración espacial.

Con cada avance, Artemis II no solo acerca a la humanidad nuevamente a la Luna, sino que también abre la puerta a una nueva etapa de exploración, con la mirada puesta en misiones aún más lejanas.