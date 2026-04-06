Messi en Miami: el detalle del nuevo estadio que definió como “una locura”

El impacto de Lionel Messi en Estados Unidos sigue creciendo y ahora sumó un nuevo capítulo: el Inter Miami inaugurará su estadio propio, que incluso tendrá una tribuna con el nombre del capitán argentino. El propio jugador no ocultó su sorpresa y lo definió como “una locura”.

El nuevo recinto será presentado oficialmente en el debut del equipo como local frente a Austin FC, en el marco de una nueva fecha de la Major League Soccer. Con capacidad para más de 26 mil espectadores, el estadio marca un salto importante en el crecimiento de la franquicia.

En ese contexto, Messi se mostró entusiasmado por el momento que atraviesa el club: “Es espectacular conocer la nueva casa, quedó impresionante y es muy lindo poder jugar ahí”, expresó, destacando la expectativa que había dentro del plantel por poder estrenarlo.

Además, el rosarino remarcó lo rápido que se dio la evolución del equipo desde su llegada en 2023. “De tan poco tiempo a tener este estadio propio es una locura”, señaló, en referencia al crecimiento institucional y deportivo que vivió el Inter Miami en los últimos años.

La nueva cancha no solo será un escenario deportivo, sino que también forma parte de un proyecto más amplio que incluye espacios verdes, comercios y desarrollo urbano en la zona, consolidando al club como uno de los más ambiciosos de la liga.

Con este paso, Inter Miami busca seguir posicionándose en el fútbol estadounidense, mientras que Messi continúa dejando su huella dentro y fuera de la cancha, ahora también con su nombre en una de las tribunas del estadio.