Pascuas en el AMBA: el frente fresco ya llegó y cambia el plan del finde

Después de varios días marcados por el calor y la humedad pesada, el clima en el AMBA empieza a cambiar y trae un alivio para muchos. El ingreso de aire más fresco rompió con esa sensación agobiante y dejó temperaturas mucho más bajas de cara al fin de semana de Pascuas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el descenso térmico ya comenzó a sentirse con la llegada de lluvias y viento del sudeste, que ayudaron a limpiar el ambiente y a cortar con la seguidilla de jornadas sofocantes que venían afectando a la región.

Para el domingo de Pascuas se espera un clima mucho más agradable, con temperaturas que se van a mover en un rango templado y sin lluvias en el horizonte. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero con condiciones estables ideales para planes al aire libre o reuniones familiares.

En tanto, el resto de la provincia de Buenos Aires también seguirá esta misma línea, con mañanas frescas y tardes suaves, dejando atrás los picos de calor que dominaron durante la semana previa.

De cara a los días siguientes, el panorama se mantiene sin grandes extremos: algunas jornadas podrían presentar nubosidad e incluso chances aisladas de lluvia, pero con temperaturas moderadas que se sostendrán sin sobresaltos.

Así, el otoño empieza a hacerse sentir de verdad en el AMBA, con un clima más acorde a la época y un respiro después de varios días de calor intenso que parecían no dar tregua.