lunes 06 de abril de 2026 - Edición Nº4398

Deportes | 4 abr 2026

Tras los recitales

Preocupa en River el mal estado del campo de juego del Monumental luego de AC/DC

El domingo ante Belgrano el césped del Monumental estará lejos de su mejor versión. Los cañones apuntan al debut de River en la Sudamericana y al Superclásico.

Trabajos contrarreloj (foto: @PoliticaEnRiver).
TAGS: RIVER PLATE, ESTADIO MONUMENTAL, AC/DC

El césped del estadio Monumental de River Plate quedó en un estado preocupante tras los recitales de la emblemática banda australiana AC/DC, lo que genera dudas de cara a los próximos partidos del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Así las cosas, horas intensas de trabajo transcurren en la cancha, ya que los empleados del club debieron intensificar las tareas con miras al cotejo de este domingo ante Belgrano de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Apertura.

Pese a que es un hecho que la imagen del domingo sea deslucida, la intensión es lograr la mejor versión de la cancha para el debut del Millonario en la Copa Sudamericana y al Superclásico del 19 de abril venidero.

Desde la institución explicaron que las lluvias de las últimas horas afectaron principalmente lo visual, pero no comprometieron la evolución del césped, por lo que confían en que el terreno irá mejorando con el correr de los días.

Los próximos partidos de River

Vale reseñar que tras medirse este domingo con Belgrano, River recién volverá a su cancha en diez días cuando reciba a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

Y cuatro días después del cruce con los venezolanos, será el turno de recibir a Boca Juniors, partido previsto para el domingo 19 de abril a las 17 horas.

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