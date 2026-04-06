Preocupa en River el mal estado del campo de juego del Monumental luego de AC/DC

El césped del estadio Monumental de River Plate quedó en un estado preocupante tras los recitales de la emblemática banda australiana AC/DC, lo que genera dudas de cara a los próximos partidos del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Así las cosas, horas intensas de trabajo transcurren en la cancha, ya que los empleados del club debieron intensificar las tareas con miras al cotejo de este domingo ante Belgrano de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Apertura.

⚠️ Complicado el Monumental para jugar el domingo.



Una de dos: el super césped no aguantaba como decían o DF fue negligente y lo destrozó. pic.twitter.com/UERlUWHkhH — Politica en River (@PoliticaEnRiver) April 3, 2026

Pese a que es un hecho que la imagen del domingo sea deslucida, la intensión es lograr la mejor versión de la cancha para el debut del Millonario en la Copa Sudamericana y al Superclásico del 19 de abril venidero.

Desde la institución explicaron que las lluvias de las últimas horas afectaron principalmente lo visual, pero no comprometieron la evolución del césped, por lo que confían en que el terreno irá mejorando con el correr de los días.

Los próximos partidos de River

Vale reseñar que tras medirse este domingo con Belgrano, River recién volverá a su cancha en diez días cuando reciba a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

Próximo partido:



🆚 Belgrano

⚽ Fecha 13, #TorneoApertura 2026

🏟️ Mâs Monumental

🗓️ Domingo 5 de abril

⌚ 18:00#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/gJeZEAkX5U — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2026

Y cuatro días después del cruce con los venezolanos, será el turno de recibir a Boca Juniors, partido previsto para el domingo 19 de abril a las 17 horas.