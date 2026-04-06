La Iglesia encendió una alarma social y habló de más personas pidiendo ayuda

En medio de un contexto económico complicado, la Conferencia Episcopal Argentina volvió a poner el foco en la situación social y advirtió que cada vez más personas recurren a la ayuda comunitaria para poder sostenerse en el día a día.

El presidente del organismo, Marcelo Colombo, señaló que en los últimos meses se notó un crecimiento en la cantidad de gente que se acerca a espacios como comedores y organizaciones solidarias. “Se incrementa el número de personas que piden ayuda”, afirmó, marcando la preocupación que atraviesa a distintos sectores.

En esa línea, remarcó que el escenario actual exige más empatía y compromiso social, especialmente en los grandes centros urbanos donde la situación se vuelve más visible. Para la Iglesia, la red de contención comunitaria está jugando un rol clave frente a una demanda que no deja de crecer.

Otro de los puntos que encendió alarmas tiene que ver con el área de discapacidad. Según planteó Colombo, hay instituciones que atraviesan serias dificultades por la falta de pagos en prestaciones, lo que impacta directamente en su funcionamiento y en la atención de quienes dependen de esos espacios.

Frente a este panorama, desde la Iglesia impulsaron gestiones ante el Estado para que se atienda la situación y se regularicen los fondos. La preocupación no solo pasa por lo económico, sino también por el sostenimiento de estructuras que contienen a personas en situación de vulnerabilidad.

Más allá del reclamo puntual, el mensaje también apuntó a bajar el nivel de confrontación en el debate público y a fortalecer los vínculos sociales. En un contexto atravesado por tensiones, la Iglesia insiste en la necesidad de construir desde el diálogo y poner en el centro a quienes más lo necesitan.