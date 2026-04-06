La Renga volvió al barrio y estalló el Parque de la Ciudad

Por Fernando Burruso (@FerBurruso)

La Renga volvió a demostrar que el rock sigue más vigente que nunca. Como nos tiene acostumbrados el trío de Mataderos, el banquete del jueves en el inmenso Parque de la Ciudad arrancó mucho antes del primer acorde. Desde temprano, las avenidas Roca y Cruz —las arterias principales de ingreso— fueron copadas por esa especie de “pueblo paralelo” que los fanáticos arman en cada fecha. Autos con la música al palo por doquier, micros que viajaron de todos lados, banderas interminables y las veredas repletas de puestos de choripanes y merchandising conformaron la previa inconfundible de este ritual rockero.

Alrededor de las 19.30, con bastante gente ya en el predio, la banda encargada de calentar los motores fue nada más y nada menos que El Tri de México. Con un Alex Lora extremadamente preocupado por la felicidad del público, la legendaria banda mexicana nos regaló un show a puro oficio y ratificó el lazo inquebrantable de hermandad que los une desde hace más de tres décadas con la banda de Mataderos y su gente.

Un variado setlist donde se destacaron “Víctimas Inocentes de Cromañón”, los covers “Rock and roll y fiebre” y “Hey hey my my”, y su clásico “Todo por el rocanrol”, tema que La Renga ha interpretado más de una vez durante el siglo pasado. Cuando parecía que su show había terminado, volvieron al escenario para cerrar con su clásico “Las piedras rodantes”. Contundente show de más de una hora, realmente un lujo.

El momento más esperado de la noche

A las 21.30, cuando las luces finalmente se apagaron para que Chizzo, Tete y el Tanque salieran a comerse el escenario. La noche arrancó con “Buena ruta hermano”, uno de los temas de la película “Totalmente poseídos” que tiene futuro de clásico, enganchado con “Buena pipa”, de su último disco de estudio, “Alejado de la Red”.

El primer pogo fuerte de la noche llegó de la mano de “Tripa y corazón”, seguido de otro clásico noventoso para no parar de saltar: “A la carga mi rocanrol”. El campo ya era una caldera de cuerpos transpirados. La humedad y las altas temperaturas no ayudaban, pero a la gente no le importó demasiado. La lista continuó con “A tu lado”, mientras en las pantallas mostraron el POV del Tanque con una cámara especial. La Renga siempre tiene alguna sorpresita preparada en cada show.

Postales de anoche en el Parque de la ciudad🎡Nos vemos mañana amigos!

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Chizzo se mostró más que contento por volver a su barrio y arrancó “Desnudo para siempre (o despedazado por mil partes)”, tema que recuerda las andanzas del cantante en su adolescencia justamente por la zona sur de la ciudad. Pero no todo queda en Capital, y para los que se vinieron de lejos, la banda dedica: “Motoralmaisangre”, en doblete motoquero seguido de “Ese lugar de ninguna parte”.

La señal de las pantallas se empieza a distorsionar, Chizzo empieza a hacer sonar su pedal “wah wah cry baby“ porque se viene un clásico de clásicos, “En el baldío”, uno de esos que nunca puede faltar en los banquetes. El primer tercio de recital lo cerró “Poder”, gran tema de Algún Rayo que no suele sonar tan seguido.

Cucarachas de bronce

Se trata de la banda de vientos liderada por Manu Varela. Se suben al escenario para interpretar dos grandes piezas. Primero, “La vida, las mismas calles”, ideal para tocar en los alrededores del barrio donde la banda se crió. Seguido de un clásico de los 90 que cada vez se vuelve más actual: “Vende Patria Clon” con pedido de Chizzo incluido por la “Ley de Glaciares” y para que “Paren de clonar vende patrias”. El set “reclamo de soberanía” lo cerró “Lo frágil de la locura”, aquel clásico que defiende a nuestros pueblos originarios.

La Renga en el Parque de la Ciudad sumó su apoyo a la lucha contra la reforma de la Ley de Glaciares de Milei. pic.twitter.com/YC7qUMRzSw — Tatiana Fernández Martí (@tatious_) April 3, 2026

Para bajar un poco los decibeles, Nahuel Barrios subió al escenario con su bandoneón para ponerle un exquisito color tanguero a “El cielo del desengaño” y —el obligado a estar presente en la lista por el barrio— “El twist del pibe”, regalando uno de los pasajes musicales más ricos de la noche.

Frenético pasaje

Para completar el trío de “Totalmente poseídos” continuó “La banquina de algún lado” con una arboleda gigante cubriendo las pantallas. Ahí llegó el momento obvio pero esperado de la noche: El Tri subió al escenario para interpretar junto con La Renga una versión histórica de “Triste canción” que quedará guardada en la memoria de los presentes.

La recta final previa al descanso fue una verdadera ametralladora de hits sin respiro. “Cuándo vendrán”, seguido del solo de armónica más pogueado del rock nacional: “Bien alto” en continuado con “El rito de los corazones sangrando” hicieron saltar a las 35 mil almas presentes sin parar. Para bajar un poco el ritmo y dedicado a las nuevas generaciones, la banda de Mataderos desempolvó del cajón de los recuerdos “Míralos”, tema de “Detonador de sueños” que sonó muy pocas veces en el último tiempo.

Con Tete corriendo con su bajo de una punta a la otra del escenario como si tuviera veinte años menos, la lista continuó con el himno “El juicio del ganso”, seguido de una potente versión de “Ser yo”, con la cámara especial esta vez en el bajo del Tete, dándonos su punto de vista del show a través de las pantallas. Las cucarachas de bronce volvieron al escenario para ejecutar la versión reggae-rockera de “El viento que todo empuja”, versión que hace años hace la banda en vivo; seguido de “Oscuro diamante” y “La razón que te demora” para cerrar la lista antes del intervalo.

Dedicatorias a Milei

El público aprovecha el parate para recuperar el aliento y buscar a los amigos perdidos en el pogo, o para recordarle a cierta gente horrible que “como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y que “el que no salta es un inglés”.

Pasados unos 20 minutos, el trío volvió a escena para el acto final. El estallido fue total cuando sonaron los primeros acordes de “El revelde”, cantado a todo pulmón por las miles de almas presentes, seguido por el aplastante “Panic show” con un recordatorio de Chizzo al presidente de la Nación.

Despedida y desconcentración

Las cucarachas de bronce vuelven por última vez al escenario para hacer “El final es en donde partí”, una experiencia que cualquier persona que aprecie la música debería vivir en vivo. Ya para cerrar, Chizzo le pide a su público que vuelvan tranquilos a sus casas, les agradece por el esfuerzo de haber venido de distintos puntos del país y arranca el cierre de siempre “Hablando de la Libertad”, coronando una impecable lista de 31 temas.

La desconcentración fue realmente impecable. A pesar de la enorme cantidad de gente, la organización con distintas salidas permitió evitar los amontonamientos. Los micros por Avenida Cruz, el resto de la gente por Avenida Roca. Micros gratis que acercaban a los presentes a distintas terminales como Liniers, Retiro, Once y Constitución, demostrando una vez más cómo la banda cuida a su público.

Lista de temas

1. Buena ruta hermano

2. Buena pipa

3. Tripa y corazón

4. A la carga mi rocanrol

5. A tu lado

6. Hay un tirano que es para vos

7. Desnudo para siempre (o despedazado por mil partes)

8. Motoralmaisangre

9. Ese lugar de ninguna parte

10. En el baldío

11. Poder

12. La vida, las mismas calles

13. Vende patria clon

14. Lo frágil de la locura

15. El cielo del desengaño (con invitado en bandoneón)

16. El twist del pibe (con invitado en bandoneón)

17. La banquina de algún lado

18. Triste canción (cover, con El Tri)

19. Cuándo vendrán

20. Bien alto

21. El rito de los corazones sangrando

22. Míralos

23. El juicio del ganso

24. Ser yo . Tetecam

25. El viento que todo empuja

26. Oscuro diamante

27. La razón que te demora

----- INTERVALO -----

28. El revelde

29. Panic show

30. El final es en donde partí

31. Hablando de la libertad.