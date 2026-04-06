Tristeza por el fallecimiento de la tigresa Flora: ¿De qué murió?

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación informó con tristeza que la tigresa Flora, rescatada en muy malas condiciones de hábitat y alimentación del ex Zoológico de Luján, falleció a causa de una peritonitis severa en el santuario Felida Big Cat Sanctuary de los Países Bajos.

Allí había sido sido trasladada en febrero de este año bajo supervisión médica veterinaria especializada en grandes felinos a cargo de la organización internacional Four Paws,

La organización Four Paws anunció con pesar que el fallecimiento de Flora tuvo lugar el 1 de abril e informó que “tras su traslado en febrero desde el ex Zoológico de Luján a FELIDA Big Cat Sanctuary en Países Bajos, al principio, Flora se adaptó bien”.

“Le encantó su primera cama de paja y disfrutó descansando en su hamaca al sol. Sin embargo, recientemente el equipo de FELIDA había notado en ella signos de dolor y malestar. Una evaluación médica en una clínica especialista reveló que estaba sufriendo de peritonitis severa (inflamación abdominal). El equipo veterinario se preparó para realizar una cirugía e hicieron todo lo posible para salvarla pero, tristemente, Flora falleció inesperadamente. Una autopsia preliminar que se realizó el 2 de abril, confirmó la peritonitis severa”, detalló.

🐯 Flora is slowly settling in FELIDA Big Cat Sanctuary. Due to increasing pain and visible discomfort, her vet check has been moved forward. Our team will perform a CT scan and additional diagnostics to better understand her condition and guide her treatment. pic.twitter.com/7PopkWKHfq — FOUR PAWS International (@fourpawsint) April 1, 2026

Asimismo, Luciana D’Abramo, directora de programas de Four Paws expresó que “en el caso de Flora, su traslado fue sin duda lo mejor para ella. Dejar a un animal como Flora en las condiciones de las que fue rescatada, solo hubiera prolongado su sufrimiento y le hubiera prevenido acceder al cuidado especialista que necesitaba con urgencia”.

“Un santuario le ofrece a estos animales la mejor —y en ocasiones la única— esperanza de recuperación y vida digna. Mientras muchos animales rescatados prosperan una vez que reciben el cuidado apropiado, otros, trágicamente, sucumben a sus condiciones preexistentes de las cuales no pueden recuperarse. Es urgente y esencial que trabajemos para lograr cambios a largo plazo, para asegurarnos que situaciones como la crisis de bienestar animal en el ex Zoológico de Luján no vuelvan a suceder”, completó.

Rescate y traslado

El rescate de los animales del zoológico de Luján se decidió tras una evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025, que determinó que los osos pardos Gordo y Florencia y la tigresa Flora requerían atención médica urgente.

Luego de varias semanas de intensos preparativos, los tres ejemplares partieron de Argentina el 23 de febrero en un vuelo especialmente preparado para su traslado. Tras un extenso viaje, los animales llegaron sanos y salvos a sus destinos.

Esta reubicación fue un paso significativo hacia una transformación estructural en la manera en que se protegen los grandes felinos y otros animales silvestres en Argentina. A través de la articulación entre organismos públicos y organizaciones especializadas, se busca avanzar hacia un futuro en el que rescates como estos ya no sean necesarios.