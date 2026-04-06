lunes 06 de abril de 2026 - Edición Nº4398

Política | 5 abr 2026

Redes sociales

Punta Lara fue tendencia por la “tarde de mates” de Kicillof y su esposa

Los seguidores del gobernador bonaerense aprovecharon la situación para contrastar tajantemente con las irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni.

Axel Kicillof.
TAGS: AXEL KICILLOF, RIO DE LA PLATA, PUNTA LARA

La localidad ensenadense de Punta Lara se convirtió en tendencia en redes sociales por la “escapada” del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en lo que aparece como un claro contraste con la actualidad de una de las principales espadas del Gobierno nacional: Manuel Adorni, sospechado, entre otras cosas, por las irregularidades en el financiamiento de sus viajes a Punta del Este.

El momento de esparcimiento fue compartido por la esposa del mandatario provincia, Soledad Quereilhac, quien escribió: “¿Un sábado ideal? Unos mates frente al río en Punta Lara. No necesito más, ni menos”.

Repercusiones y apoyo en redes

Y la réplica de los seguidores del gobernador fue inmediata: “A algunos les encuentran casas y viajes al Caribe, a Kicillof unos matecitos en Punta Lara. Fin”, posteó @axe_gigachad, mientras que desde @LaKicillof exclamaron: “Nada de Punta del Este ni aviones privados, el tipazo se fue a tomar unos mates a Punta Lara en familia”.

Y @Kicillofismo puntualizó que “mientras a Adorni le encuentran propiedades, a Kicillof lo único que le encuentran es un sábado de mates en Punta Lara. El año que viene se vota al tipo normal”.

En tanto, otros usuarios suscribieron, como @marianherrera, quien subrayó que “Kicillof y su esposa se fueron a pasar la tarde a Punta Lara. Adorni y la chorra de la esposa con sus all inclusive pagados con la tuya jamás podrán”.

“Mientras otros se pagan vuelos privados, Axel se va con la esposa a tomar mates a Punta Lara. Ese es mi Gobernador”, cerró @Pampa139.

Vale mencionar que Punta Lara cuenta con unos 14 kilómetros de costa para disfrutar de playas, sol y lugares de descanso equipados con mesas, bancos, sanitarios e iluminación, todo de carácter público y gratuito.

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