Punta Lara fue tendencia por la “tarde de mates” de Kicillof y su esposa

La localidad ensenadense de Punta Lara se convirtió en tendencia en redes sociales por la “escapada” del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en lo que aparece como un claro contraste con la actualidad de una de las principales espadas del Gobierno nacional: Manuel Adorni, sospechado, entre otras cosas, por las irregularidades en el financiamiento de sus viajes a Punta del Este.

Mientras otros se pagan vuelos privados, Axel se va con la esposa a tomar mates a PUNTA LARA.



Ese es mi Gobernador ✌️ pic.twitter.com/erGWrWvhP0 — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) April 5, 2026

El momento de esparcimiento fue compartido por la esposa del mandatario provincia, Soledad Quereilhac, quien escribió: “¿Un sábado ideal? Unos mates frente al río en Punta Lara. No necesito más, ni menos”.

Repercusiones y apoyo en redes

Y la réplica de los seguidores del gobernador fue inmediata: “A algunos les encuentran casas y viajes al Caribe, a Kicillof unos matecitos en Punta Lara. Fin”, posteó @axe_gigachad, mientras que desde @LaKicillof exclamaron: “Nada de Punta del Este ni aviones privados, el tipazo se fue a tomar unos mates a Punta Lara en familia”.

A algunos les encuentran casas y viajes al Caribe, a @Kicillofok unos matecitos en Punta Lara.

Fin. pic.twitter.com/HQI2XYkcoq — Axel Gladiador (@axel_gigachad) April 5, 2026

Y @Kicillofismo puntualizó que “mientras a Adorni le encuentran propiedades, a Kicillof lo único que le encuentran es un sábado de mates en Punta Lara. El año que viene se vota al tipo normal”.

Nada de Punta del Este ni aviones privados, el tipazo se fue a tomar unos mates a Punta Lara en familia pic.twitter.com/qhbTFlquvc — La Kicillof (@LaKicillof) April 4, 2026

En tanto, otros usuarios suscribieron, como @marianherrera, quien subrayó que “Kicillof y su esposa se fueron a pasar la tarde a Punta Lara. Adorni y la chorra de la esposa con sus all inclusive pagados con la tuya jamás podrán”.

“Mientras otros se pagan vuelos privados, Axel se va con la esposa a tomar mates a Punta Lara. Ese es mi Gobernador”, cerró @Pampa139.

Kicillof y su esposa se fueron a pasar la tarde a Punta Lara. Adorni y la chorra de la esposa con sus all inclusive pagados con la tuya jamás podrán. pic.twitter.com/i2Jo3ETpwQ — Marian Herrera (@marianherrrera) April 4, 2026

Vale mencionar que Punta Lara cuenta con unos 14 kilómetros de costa para disfrutar de playas, sol y lugares de descanso equipados con mesas, bancos, sanitarios e iluminación, todo de carácter público y gratuito.