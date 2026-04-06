Llega “Flotando Apenas”: una leyenda de río, amor y muerte

El 10 de abril llega Flotando apenas, la nueva obra de Juan Azar, con actuaciones de Zoe Báez, Valentino Naughton y el propio Azar. Ambientada en el corazón del Litoral, la pieza cautiva por su riqueza poética y recursos fantásticos y se podrá ver los viernes de abril en el Cultural Thames.

Con iguales dosis de drama y humor, un delicado diseño de luces y un particular paisaje sonoro que acompaña la acción, el espectador será trasladado a la calurosa región litoraleña de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay para presenciar una historia de amor trágica que parece estar basada en una leyenda antigua.

Sinopsis

Un matrimonio de contrabandistas de arte y extravagancias (él estafador, ella aspirante a actriz) llegan de Buenos Aires a la isla Acaray interesados en capturar al Pirá Hikué Mba'e Porá: un pez mítico que, según la leyenda, tiene la capacidad de curar. Para llevar a cabo el sacrilegio, deben convencer a un particular pescador de la zona.

Flotando apenas es un homenaje al teatro clásico, desde una voz latinoamericana y actual. La pieza se sumerge en el universo del Paraná y sus paisajes recurriendo a la potencia de la fantasía que habita en la inocencia junto a la presencia de cierta complejidad y oscuridad a la que nadie puede escapar.

“Quería escribir una obra que tuviera resonancias con la obra shakesperiana, pero que sucediera en un paisaje litoraleño en los años 60”, dice Azar.

Y resalta: “Enfrentarme al desafío de que transcurra en el agua. Hallar una vez más, a la hora de la puesta, a los recursos que investigo hace años desde el teatro físico, impulsando al espectador y su imaginario a que participen activamente de la fantasía”.

Las localidades (a $ 20.000) están disponibles vía web y en la boletería de la sala, Thames 1426.