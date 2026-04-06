Escapadas cortas y gasto medido: el dato clave de Semana Santa 2026

La cantidad de turistas durante la Semana Santa 2026 creció un 5,6 % frente a la misma fecha del año anterior, pero se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje. Fue un fin de semana con múltiples actividades religiosas, culturales y recreativas en todo el país.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $ 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros creció un 5,6 %, mostrando una recuperación moderada de la actividad turística en fechas clave del calendario. Pero a pesar de que más gente viajó, el gasto total descendió un 18,9 % anual en términos reales; es decir, descontando el efecto inflación.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja real del 8,4 % frente al año anterior. Este comportamiento refleja un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo.

La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1 % menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.

El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial, con buena actividad en destinos tradicionales y emergentes, combinando propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza.

En términos cualitativos se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país.

Destinos tradicionales y emergentes

Entre los destinos más concurridos del fin de semana se destacaron los grandes polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos), junto con un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos.



También sobresalieron destinos de naturaleza como Misiones, con alta demanda en las Cataratas del Iguazú; la cordillera neuquina, con Junín de los Andes y San Martín de los Andes; propuestas integrales como Río Negro, que combinó mar, valle y montaña; y Tandil en la provincia de Buenos Aires. A esto se sumaron opciones emergentes como Catamarca o La Rioja, y localidades del interior que captaron turismo interno con experiencias más tranquilas y accesibles.

A nivel general, la Semana Santa 2026 mostró una diversificación de la oferta turística en todo el país, con más actividades distribuidas territorialmente y una fuerte articulación entre lo público y lo privado. Las provincias apostaron a combinar tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, ampliando las opciones más allá de los destinos clásicos.

En lo que va del año pasaron tres fines de semanas largo, en los que viajaron 6.874.256 turistas y gastaron $ 2.047.075 millones.

Redes sociales para elegir destino

Las redes sociales fueron la principal fuente de inspiración para viajar. Según un estudio de Booking, el 54 % de los argentinos eligió su destino de Semana Santa a partir de lo que vio en plataformas digitales. Las recomendaciones cercanas siguen muy fuertes, mostrando cómo lo digital y lo personal se combinan al momento de decidir.

El boca a boca sigue siendo decisivo

El 52 % de los viajeros definió su destino en base a sugerencias de familiares y amigos. A pesar del crecimiento de lo digital, la confianza en experiencias cercanas continúa siendo uno de los factores más influyentes al planificar un viaje.

Buscadores y la IA ganan terreno

Un 36 % de los argentinos utiliza buscadores online para investigar destinos, mientras que el 19 % ya incorpora herramientas de inteligencia artificial para planificar sus viajes. La tecnología se integra cada vez más en el proceso de decisión.

Viajar cuesta hasta un salario completo

Una familia tipo necesitó en promedio más de $ 1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, equivalente al 69 % de un salario medio. Según un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO), el costo de viajar dentro de la Argentina puede variar hasta más del triple según el destino. Mientras lugares como Bariloche superan ampliamente un salario promedio, otros destinos más accesibles igualmente representan casi la mitad de los ingresos mensuales.

Doble feriado

Este año, el 2 de abril coincidió con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, también feriado inamovible, lo que extendió el descanso y potenció el movimiento turístico, ya que el Jueves Santo no está contemplado como feriado nacional, sino como día no laborable.

Una fórmula astronómica

La determinación de la Pascua responde a un cálculo establecido en el Concilio de Nicea en el año 325: el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo. Por ese motivo, puede ubicarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Es decir, la fecha es literalmente decidida por la luna.

El cacao más caro

Los productos típicos de Pascua registraron aumentos anuales significativos: la rosca artesanal de 500 gramos subió un 63 % y los huevos de Pascua hasta un 50 %. Las razones: el aumento del cacao, que se explica por el shock en su precio internacional.

Unos 2.300 autos por hora

Desde las primeras horas del Jueves Santo, más de 2.300 vehículos por hora circularon hacia la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, superando las cifras registradas en 2025.

Ventas de huevos de Pascua

En las dos semanas previas a Semana Santa, las órdenes de compras de huevos de pascuas en Tiendanube aumentaron un 15 % y se vendieron más de 73.000 productos, con un ticket promedio de $ 126.435.