Sáenz volvió a pegarle al peronismo y dejó una frase que incomoda

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a criticar a la conducción del peronismo, tachada de “PyME familiar”, al tiempo que justificó su respaldo a Javier Milei, en tren de “pensar en la Argentina, antes que en nada”.

“Hay que sentarse provincia por provincia. Los gobernadores atendemos y entendemos la agenda nacional. Acompañamos cuando hay que acompañar y nos oponemos cuando afecta intereses provinciales. Pero ellos deben entender que también tenemos agendas provinciales, deben escucharlas, atenderlas. Hay realidades muy diversas”, puntualizó en declaraciones a La Nación.

“No hay consumo, las inversiones no llegan y eso no es culpa de los gobernadores. Eso tiene que quedar claro. El consumo bajó muchísimo por falta de dinero; las inversiones no llegan como se esperaban a pesar de que hay herramientas como el RIGI”, anexó.

Asimismo, puso de relieve que “todavía prima la opinión que la Argentina no es un país serio y no por este gobierno sino por todos. Tenemos que trabajar en la posibilidad de hacerlo serio, pero hay dudas porque siempre es un péndulo que va de un lado al otro”.

“Tenemos que ponernos de acuerdo para dar previsibilidad, tranquilidad, establecer reglas de juego claras. Tenemos la obligación de hacerlo”, sentenció Sáenz.

Duras críticas al kirchnerismo

“Lo vengo planteando hace mucho, desde que tomé la decisión de un frente provincialista que venimos manteniendo con el PJ incluido. Lamentablemente, el partido se ha convertido en una PyME familiar, un juguete del hijo para poder manejarlo con sus amigos, y hay un ensañamiento con algunas provincias como Salta, Jujuy, Misiones”, arremetió.

También dijo que “nos preocupa porque el PJ ha dejado de ser una alternativa; se pretende disciplinar con intervenciones; no dejan a los afiliados que elijan…Intervienen, sancionan a los que votan lo que ellos no quieren”.

“Tienen que renovar el partido, no reciclarlo, hacerlo más de centro ya que cada vez el PJ se parece más al Partido Obrero o al Partido Comunista. Alguna vez, Perón dijo que le habían llenado de comunistas el partido, hace tiempo que vemos más posturas intransigentes de izquierda, de decirle que no a todo”, fustigó.

En igual tesitura, indicó que “también tienen que entender a muchos gobernadores que tenemos que sobrevivir; los senadores y diputados no tienen que decidir todos los días, resolver problemas a diario en medio de una pandemia económica”.

“Molesta mucho que desde un partido se pretenda disciplinar a los que opinamos distinto, a los no estamos de acuerdo en cómo se ha manejado; es momento de un paso al costado que demostraría grandeza, que los que estuvieron dejen que la historia los juzgue. Es momento de renovarse, de convertirse en una alternativa confiable y no veo voluntad de que se haga”, prosiguió el gobernador salteño.

Candidaturas para 2027

Cuando fue consultado por la posible postulación presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof, explicó que “todos tienen derecho a ser candidato, lo dice la Constitución Nacional. Lo veo candidato como veo a muchos; tiene derecho a serlo, pero es muy anticipado hablar de eso”.

“Creo que tiene que haber una interna; el partido no debe cerrarse, no debe ser sectario, excluyente. Tiene que dar la posibilidad a dirigentes políticos nacionales jóvenes que quieren una Argentina diferente, tienen que permitir que se elija libremente, que los candidatos no sean impuestos por una persona u otra”, argumentó.

Por último, sostuvo que “hubo claros mensajes en las ultimas elecciones y esos mensajes son para todos; todas las elecciones son diferentes y eso hay que tenerlo en claro. Dependen del humor social, del cansancio de la gente de los políticos”.

¿Tercera vía?

“Busco gobernar la provincia y hacerlo lo mejor posible como lo hacen los otros gobernadores. Nunca he pensado o imaginado eso, pero sí tengo la obligación de decir lo que veo en el PJ. Hay que gobernar, ayudar, acompañar; hay muchos que ya están de campaña y vemos que, desde la tranquilidad de su casa, de las redes o de la televisión, hacen campaña, critican”, arremetió.

Así las cosas, dijo que “los gobernadores esperamos que a Nación le vaya bien, que se acomoden la macro y la micro. Falta más de un año para las elecciones y ya están todos en candidatos. No sería el caso mío ni de muchos gobernadores. Creo que eso le pasó a Provincias Unidas, que integraron muchos gobernadores que se veían candidatos. Hoy lo importante para cada uno es que en su gobernación le vaya lo mejor posible”.