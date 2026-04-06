Núñez: el repartidor de dólares que frenó un robo a tiros

Un intento de robo terminó a los tiros en el barrio porteño de Núñez, donde un hombre que trabajaba como repartidor de dinero en efectivo se defendió de una emboscada y dejó a uno de los delincuentes gravemente herido.

El episodio ocurrió en la zona de Vedia al 2100, cuando la víctima llegó al lugar tras haber sido contactada para realizar una supuesta entrega. Sin embargo, todo era parte de una trampa: al bajar del vehículo fue sorprendido por al menos cuatro sospechosos que lo interceptaron con intenciones de robo.

Según fuentes del caso, uno de los atacantes lo amenazó con un arma de fuego, lo que desató un momento de máxima tensión. En ese contexto, el hombre, con pasado en la fuerza policial, logró reaccionar, tomó distancia y respondió con un disparo que impactó en uno de los agresores.

El delincuente, de unos 28 años, cayó herido en plena vía pública, mientras sus cómplices escapaban rápidamente en motocicletas. La secuencia generó pánico entre los vecinos, que salieron a ver qué pasaba tras escuchar la detonación.

Algunos de ellos incluso asistieron al herido de urgencia, intentando frenar la hemorragia hasta la llegada de los servicios médicos. El sospechoso fue trasladado bajo custodia y permanece internado, mientras se investiga su estado de salud.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, material clave que ahora analizan los investigadores para dar con los otros integrantes de la banda, que siguen prófugos. La causa busca determinar cómo se organizó la emboscada y si hay más personas involucradas en este tipo de maniobras delictivas.