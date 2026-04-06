Milei y Cavallo: la frase sobre Sonia que reavivó la pelea en X

Un nuevo cruce en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena a Javier Milei, que respondió a un insulto de un usuario con un mensaje cargado de ironía y acusaciones, en el que terminó apuntando directamente contra Domingo Cavallo.

Todo se dio en medio de un hilo en X donde el Presidente reaccionaba a una nota periodística sobre sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese contexto, un usuario le lanzó un agravio y la respuesta de Milei no tardó en llegar.

“Gracias por la recomendación. Por suerte, ya he dado el primer paso…”, escribió el mandatario, para luego sumar una frase que rápidamente generó repercusión: “dejé de escuchar las palabras del que está frente al pizarrón”, en clara alusión a Cavallo.

Lejos de quedar ahí, Milei fue más allá y vinculó las críticas del exministro a un conflicto personal. “Cuando aparté a su hija me juró venganza y que haría todo lo posible para que fracase”, lanzó, en referencia a la salida de Sonia Cavallo de su cargo diplomático.

Ese episodio se remonta a comienzos de 2025, cuando el Gobierno decidió desplazar a la entonces embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos, en medio de fuertes críticas públicas de su padre a la política económica oficial.

Desde entonces, el ida y vuelta entre Milei y Cavallo fue escalando, con cuestionamientos cruzados sobre el rumbo económico. En ese marco, el Presidente suele desestimar las opiniones del exfuncionario y atribuirlas a motivaciones personales más que técnicas.

El episodio suma un nuevo capítulo a la seguidilla de tensiones públicas del mandatario, que en los últimos días también volvió a marcar diferencias con Villarruel, dejando en evidencia un clima político cada vez más caliente, incluso en el terreno de las redes sociales.