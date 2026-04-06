Sobrina nieta de Eduardo Duhalde: Abril ganó CABA y busca la corona nacional

Una nueva edición del certamen de belleza en la Ciudad de Buenos Aires ya tiene ganadora: Abril Duhalde fue coronada como Miss Universo CABA 2026 y representará a la Capital en la próxima instancia nacional.

Con 23 años, la modelo logró destacarse en una competencia que reunió a varias participantes, donde fue avanzando etapa tras etapa hasta quedarse con el primer puesto. Su desempeño en la recta final fue clave para imponerse y llevarse la corona.

Más allá del título, Abril ya contaba con experiencia en el mundo de la moda. Viene desarrollando su carrera desde hace tiempo, participando en producciones, desfiles y distintos proyectos vinculados al ambiente fashion, lo que le dio herramientas para afrontar el certamen.

Además, combina su perfil como modelo con el diseño de indumentaria y la creación de contenido, algo que suma a su identidad dentro de la industria y la posiciona con un perfil bastante completo de cara a futuras competencias.

Uno de los datos que más llamó la atención tras su consagración fue su vínculo familiar con Eduardo Duhalde, aunque su recorrido dentro del certamen estuvo marcado por su desempeño individual.

Ahora, con la corona de CABA en su poder, Abril Duhalde se prepara para el próximo desafío: representar a la Ciudad en Miss Universo Argentina y buscar un lugar en la competencia mayor, donde participan candidatas de todo el país.