La Plata: un jubilado quedó atrapado en su casa y el rescate fue clave

Un incendio en una vivienda de La Plata generó momentos de máxima tensión, pero terminó con un desenlace que muchos califican como un verdadero milagro: un jubilado de 89 años fue rescatado con vida tras quedar atrapado entre las llamas.

El hecho ocurrió por la noche en una casa ubicada en la zona de Barrio Norte, donde un llamado de emergencia alertó a los bomberos sobre un incendio en curso y la posible presencia de una persona en el interior.

Cuando el personal llegó al lugar, se encontró con un escenario crítico: el fuego ya se había expandido dentro de la vivienda y el humo complicaba la visibilidad. Sin perder tiempo, se montó un operativo de rescate para ingresar y localizar al hombre.

En medio de condiciones extremas, con altas temperaturas y un ambiente cargado de humo, dos bomberos lograron ingresar equipados con equipos especiales y comenzaron a rastrear el interior de la casa.

Minutos después, encontraron al jubilado en la cocina, en estado semiconsciente. La evacuación fue inmediata y resultó clave para salvarle la vida en una situación límite.

Ya en el exterior, se constató que presentaba quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de intoxicación por inhalación de humo. Una ambulancia lo trasladó rápidamente al Hospital Rossi, donde quedó internado bajo observación.

El caso generó conmoción entre los vecinos y volvió a destacar el rápido accionar de los equipos de emergencia, que lograron evitar una tragedia en medio de un incendio que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.