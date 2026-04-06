“¡Basta de vender Argentina!”: grito de guerra en Rock en Baradero 2026

Más de 25 mil personas le dieron un marco imponente a lo que ya es un clásico del calendario musical de la provincia de Buenos Aires: Rock en Baradero tuvo una edición histórica con tres escenarios, más de 30 bandas y público asistente desde distintos puntos del país.

La primera jornada estuvo signada por un arranque a pura transpiración y humedad, coronada con la lluvia que se hizo esperar, con su punto culminante en el festivo set de La Delio Valdez, orillando la medianoche.

Las Pelotas, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos y La Vela Puerca, emblemáticas bandas de nuestra escena, llegaron con sets repletos de hits para coronar una edición para el recuerdo.

El escenario Pogo abrió la primera jornada con Do Neurona, la banda que se encuentra marcando un gran momento en su carrera y luego con la llegada de Camionero, todos los presentes comenzaron a ponerse en clima para lo que sería un gran primer día.

La Vela Puerca brilló al anochecer con un repaso por todas sus épocas y el cierre a su estilo, con el Enano a solas con su guitarra entonando junto al público la siempre emotiva “José sabía”; Guasones se dio el lujo de desempolvar “La flaca Pili y el Negro Tomás”, historia de una conexión que data de tiempos de casette TDK y Kapanga no amaina nunca en su ritual fiestero y fraternal.

Esperando el milagro

Antes de entonar el utópico clásico de su disco homónimo, Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas, bramó: “A pesar de que parece que el mundo se ha transformado en una careta superficial donde todo se simplifica a ser divertido y pasarla bien, quiero decirle a los políticos argentinos que conozcan Argentina, que recorran los glaciares antes de votar la ley de glaciares. No pueden votar algo que no conocen ¡Basta de vender Argentina!”.

La fan de Turf

“Es la única que tiene una remera de Turf en todo Baradero”. Así, Joaquín Levinton en modo showman invitó a una ferviente seguidora a cantar con él “Mala decisiones”, reasegurándose “que sepa toda la letra”.

En el escenario Ritual, Soporte 68 y Autos Robados calentaron la tarde y luego Eruca Sativa no acusó nada de cansancio después de haber vivido un hito en su carrera siendo teloneros de AC/DC.

Cayendo la noche -al igual que las gotas- fue -como quedó dicho- el momento de Turf, El Plan de la Mariposa y el brillante cierre con La Delio Valdez para coronar la grilla de este espacio.

El escenario Del Parque, también contó con grandes figuras como THM Band, Seda Carmín, Boiler, Dancing Mood, Los Pérez García y Los Espíritus.

Iniciando el segundo día de esta edición 2026 de este ritual, nuevamente el escenario Pogo recibió a la primera banda: el emotivo debut en Rock en Baradero de Florian quien brindó un show junto a su banda deslumbrando a un público expectante.

El día siguió con los shows de Gauchito Club, la histriónica Marilina Bertoldi con su repertorio y característicos looks, los consagrados Rata Blanca, Babasónicos y Peces Raros, quienes cerraron las presentaciones de este brillante escenario.

Esta edición contó con Terapia, Indios, El Zar, Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un policía motorizado sobre el escenario Ritual.

En el escenario Del Parque, tuvieron lugar Juan Baro, Kill Flora, Ilan Amores, Los Tabaleros y Los Pericos dando cierre a este fin de semana histórico de Rock en Baradero que marcó un total de 25 mil personas reunidas con un sólo propósito: llevar a lo más alto la bandera del rock nacional una vez más celebrando la pasión por la música y demostrando que el público argentino es indiscutido.

Con público intergeneracional, Baradero volvió a ser epicentro de este legendario ritual argentino a la vera del río y ratificando las credenciales de nuestra música popular.