Sofía Gonet y un look dorado que volvió a sacudir Instagram

La influencer Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, volvió a marcar tendencia en redes sociales con una producción fotográfica que no pasó desapercibida y que generó miles de reacciones en cuestión de horas.

Tras su paso por MasterChef Celebrity, donde logró destacarse en la cocina, la creadora de contenido decidió celebrar su logro con una sesión de fotos inspirada en una “medalla dorada”, concepto que llevó al extremo con una estética completamente llamativa.

En las imágenes, Gonet aparece con el cuerpo cubierto de pintura dorada, combinando el look con prendas de jean y accesorios en la misma tonalidad, logrando una puesta en escena que mezcla moda, performance y una fuerte impronta personal.

Fiel a su estilo, la influencer apostó por una propuesta disruptiva, algo que ya venía mostrando durante su participación en el programa, donde logró construir una identidad que la diferenció dentro de la competencia.

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La publicación no tardó en viralizarse en Instagram, donde sus seguidores destacaron la creatividad de la producción y el nivel de detalle en cada imagen.

Así, “La Reini” vuelve a posicionarse en el centro de la escena digital, demostrando que su impacto va más allá de la cocina y se extiende al mundo de la moda y el contenido visual.