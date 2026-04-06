Kicillof: “Quienes somos oposición a Milei vamos buscando alternativas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró sus cuestionamientos al programa económico nacional y advirtió por el gravoso impacto en el tejido productivo, con “resultados tremendos para las PyMEs y para las familias”.

“La explicación de estos problemas económicos siempre tienen los mismos resultados y las mismas justificaciones, con algún componente coyuntural en el caso de Milei, que se vino a presentar como anarcocapitalista, como outsider”, contextualizó.

En tanto, recapituló que “uno ve que el ministro de Economía es Toto Caputo, ministro de Macri. Sturzenegger, el gran ideólogo de la Ley Bases, Bullrich, mucha novedad no hay”.

“Lo que logró instalar Milei es que la inflación viajaba al 17 mil por ciento. Había dificultades, el proceso inflacionario no es defendible de ningún lado”, matizó Kicillof en declaraciones a Radio 10.

Luego consignó que “Milei debe estar decepcionando a varios que los votaron, está haciendo un programa de ajuste convencional”.

“Presentaba una mejora, iba a dolarizar los salarios y no pasó nada de esto. El Gobierno anterior al de Milei también, con ese muchas expectativas no se cumplieron”, disparó el jefe del Estado bonaerense.

En tanto, puntualizó que “nos quedamos sin energía propia y sin autoabastecimiento energético. Con YPF privatizada, se generó un agujero de 12 mil millones de dólares por año en la balanza comercial”.

Ante la “decepción” que genera Milei, Kicillof resaltó que una considerable porción de la ciudadanía “está buscando una alternativa”.



“Estuvimos en Tierra del Fuego, estuvo Quintela, Melella, estamos trabajando en formar un espacio dentro del peronismo, que es el MDF (Movimiento Derecho al Futuro)”, exclamó.

Gracias @gustavomelella por invitarnos a participar del acto por el Día de los veteranos y los caídos en Malvinas en Ushuaia.



Las Malvinas fueron, son y serán argentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/7oO1jeZYq1 — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2026

“Hay sectores que van y vienen, no son firmes en sus posiciones. Con Cristina, dentro del peronismo fuimos a elecciones”, enfatizó.

Por último, reflexionó: “Mi respuesta sería que quienes somos oposición a Milei vamos buscando alternativas para dar respuesta en conjunto. La presión sobre Cristina Kirchner siempre ha sido clarísima, tiene una condena totalmente injusta”.