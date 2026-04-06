El voluntariado como respuesta a la crisis de salud mental

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud que invita a reflexionar sobre los principales desafíos sanitarios a nivel global, entre ellos la salud mental.

En este contexto, Huellas, ONG que impulsa el voluntariado en Latinoamérica, reflexiona sobre el valor del acompañamiento humano como un pilar clave del bienestar emocional y propone al voluntariado como una forma concreta de fortalecer los vínculos, reducir la soledad y cuidar la salud mental de quienes más lo necesitan.

Un desafío silencioso en salud mental

En el marco del Día Mundial de la Salud, la situación de la salud mental en Argentina pone en evidencia un desafío urgente que muchas veces permanece invisibilizado. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación, entre abril de 2023 y abril de 2025 se registraron 15.807 intentos de suicidio en el país, lo que equivale a un promedio de 22 episodios diarios.

A su vez, las cifras más recientes disponibles indican que en 2022 se registraron 3.221 muertes por suicidio, con una tasa de 7,1 por cada 100.000 habitantes.

Este escenario se ve profundizado por el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, durante el primer año de pandemia los casos de ansiedad y depresión aumentaron más de un 25 % a nivel global, impulsados por el aislamiento social, la incertidumbre y las dificultades económicas. Este punto marcó un antes y un después: la salud mental pasó a ocupar un lugar central en la agenda pública y sanitaria, visibilizando la necesidad de abordajes más integrales y sostenidos en el tiempo.

La distribución por edades también refleja señales preocupantes en Argentina: el grupo de 25 a 34 años presenta algunas de las tasas más elevadas de intentos con resultado mortal, y los varones superan a las mujeres en casi todos los grupos etarios. En línea con las tendencias globales, estos datos evidencian el impacto de la soledad, la falta de redes de apoyo y la dificultad para acceder a recursos de cuidado emocional.

En este contexto, el Día Mundial de la Salud invita a ampliar la mirada: además de la atención profesional, resulta clave fortalecer las redes de apoyo humano. El acompañamiento, la escucha activa y la construcción de vínculos no reemplazan los tratamientos clínicos, pero sí funcionan como factores protectores fundamentales frente al aislamiento y la angustia. En un país donde muchas personas atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional, cada espacio comunitario y cada relación significativa pueden marcar una diferencia concreta en el cuidado de la salud mental.

El voluntariado y su rol en la salud mental

La conversación sobre bienestar ya no puede limitarse únicamente a lo clínico. La Organización de las Naciones Unidas destaca que los voluntarios contribuyen de manera esencial al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 3 (Salud y Bienestar) que reconoce la creciente carga global de las enfermedades mentales.

En este contexto, el voluntariado se posiciona como una herramienta concreta para promover el bienestar emocional, fortalecer vínculos y mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

Esta evidencia no es solo teórica: se refleja todos los días en organizaciones que trabajan desde el acompañamiento emocional. Allí, la presencia activa de un voluntario, alguien que escucha, acompaña, juega o simplemente está, genera impactos reales en el bienestar de quienes participan.

Diversos estudios han demostrado que los vínculos humanos estables funcionan como un factor protector frente a la ansiedad, la depresión y la soledad, y que el acompañamiento emocional contribuye a reducir el estrés, fortalecer la autoestima y recuperar la sensación de seguridad. Incluso en gestos simples, la conexión humana tiene un efecto reparador difícil de reemplazar por intervenciones impersonales.

“El voluntariado no solo cambia la realidad de quienes reciben acompañamiento, sino que también transforma profundamente la vida emocional de quienes deciden involucrarse. No es un efecto secundario: es parte central del proceso”, afirma Ezequiel Rodríguez Padilla, director y fundador de Huellas, organización dedicada a acciones de acompañamiento en hogares y comunidades carenciadas con voluntarios.

Numerosas investigaciones muestran que quienes participan como voluntarios también experimentan beneficios significativos en su salud mental: mayor sensación de propósito, mejor estado de ánimo y reducción del estrés. A nivel biológico, los actos de ayuda estimulan la liberación de hormonas asociadas al bienestar, como la oxitocina y la dopamina, que favorecen la calma, la conexión social y una sensación profunda de satisfacción. Este fenómeno genera un “contagio positivo” que impacta no sólo en quienes participan directamente, sino también en el entorno que los rodea.

En un contexto atravesado por las consecuencias del aislamiento, la incertidumbre y los cambios sociales profundizados desde la pandemia, el voluntariado también se consolida como un espacio de refugio y sentido. Muchas personas encuentran en la acción solidaria una forma de atravesar momentos de angustia, reconstruir vínculos y generar nuevas redes de apoyo. Participar en proyectos comunitarios ofrece estructura, pertenencia y propósito, tres elementos fundamentales para sostener el bienestar emocional en el tiempo.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas en el mundo viven con algún problema de salud mental, mientras que solo un 2 % del presupuesto sanitario global se destina a este ámbito. Esta brecha pone en evidencia la necesidad de enfoques complementarios que fortalezcan el cuidado desde la comunidad y promuevan vínculos protectores.

En este sentido, iniciativas como las de Huellas cumplen un rol clave: mejoran la calidad de vida de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que transforman profundamente a quienes deciden involucrarse. La experiencia demuestra que, en el voluntariado, dar y recibir forman parte del mismo proceso: un intercambio que construye bienestar, sentido y comunidad.

Un impacto que empieza por uno mismo

La experiencia del voluntariado demuestra, una y otra vez, que los vínculos son una de las herramientas más poderosas para cuidar la salud mental y transformar realidades. En línea con el enfoque del Día Mundial de la Salud, el bienestar emocional no depende únicamente de intervenciones clínicas, sino también de la calidad de las relaciones que construimos.

Quienes participan en proyectos comunitarios suelen describir un mismo efecto: al brindar acompañamiento a otros, encuentran también un espacio de crecimiento personal, conexión y sentido. Esa doble transformación, en quienes reciben y en quienes dan, es uno de los aspectos más valiosos del voluntariado.

En Argentina, esta experiencia se vuelve especialmente visible a través del trabajo de Huellas. La ONG nacida en La Plata y con una expansión en Latinoamérica, cuenta con más de 5.300 voluntarios que se han sumado a sus actividades.

“Muchos coinciden en un mismo punto: participar no solo implica ayudar, sino también encontrar un propósito y mejorar el propio bienestar emocional”, afirma Ezequiel. Acompañar a personas en situación de vulnerabilidad genera un impacto concreto en quienes atraviesan momentos difíciles, pero también fortalece la salud mental de quienes deciden involucrarse, en un proceso donde lo que se da vuelve y lo que se comparte se multiplica.

En este marco, el Día Mundial de la Salud invita a reconocer el valor de estas acciones cotidianas. Iniciativas como las de Huellas muestran que cada gesto de acompañamiento contribuye a construir comunidades más humanas, empáticas y conectadas. Porque cuidar la salud mental también implica estar presentes, generar vínculos y entender que al transformar la vida de otros, también transformamos la propia.

Sobre Huellas

Huellas promueve espacios de acompañamiento emocional dirigidos a niños y personas mayores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer vínculos y disminuir la soledad y el aislamiento social.

Quienes quieran sumarse a esta iniciativa y dedicar su tiempo a acompañar a un niño o a un adulto mayor pueden ingresar a huellas.social/Voluntariado o seguir a la organización en @huellas.social, donde encontrarán más información sobre cómo participar como voluntarios y formar parte de esta transformación humana.