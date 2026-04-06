Una jubilada de 75 años sufrió una violenta entradera en su casa de González Catán, más puntualmente en la intersección de Esteban de Luca y Patrón y Domingo Victorio de Achega, en el barrio Las Nieves de le mencionada localidad del distrito de La Matanza.

Fue en la madrugada de este domingo, minutos antes de las 3, cuando al menos tres delincuentes llegaron en un Fiat Cronos blanco, treparon una pared e ingresaron a la propiedad, algo que quedó captado por una cámara de seguridad de la cuadra.

Qué le hicieron a la jubilada

Vale mencionar que la víctima estaba sola y no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Los asaltantes la redujeron, la ataron y la sometieron a una violencia extrema durante casi dos horas.

La golpearon, la torturaron y hasta intentaron asfixiarla en varias oportunidades, según relataron fuentes del caso citadas por Todo Noticias.

🚔 Brutal entradera en La Matanza: jubilada golpeada, torturada y maniatada



La víctima fue atacada por delincuentes que irrumpieron en su casa y la sometieron durante un violento asalto.



👉 El hecho generó conmoción y reaviva la preocupación por la inseguridad

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El suplicio terminó recién cerca de las 4:30, cuando los ladrones escaparon con dinero en efectivo, electrodomésticos y una Renault Kangoo.

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes de una cámara de seguridad (video que ilustra este artículo), abrieron el portón de la casa y escaparon en la Kangoo y en el Cronos en el que habían llegado, junto a un cuarto cómplice.

Antes de irse, dejaron a la víctima maniatada en el baño y, minutos después, la mujer logró liberarse y fue asistida por vecinos.

La investigación

El caso quedó a cargo del fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Matanza, quien trabaja junto a los investigadores para identificar a los responsables a partir de las grabaciones de las cámaras de vigilancia.