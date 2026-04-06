Milei recibió a Kast en su primera visita al exterior como presidente

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este lunes en Casa Rosada a su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder.

El Presidente Javier Milei recibió al Presidente de Chile, Jose Antonio Kast, en Casa Rosada. pic.twitter.com/hfNt6DKsSu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 6, 2026

Milei y Kast mantuvieron un encuentro bilateral acompañados por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

A continuación compartieron una reunión ampliada en el Salón Eva Perón, de la que también participaron, por Chile, el embajador en la República Argentina, Gonzalo Uriarte; la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el asesor internacional de la Presidencia, Eitan Bloch.

El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Chile, José Antonio Kast. pic.twitter.com/XlzWzeuWA2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 6, 2026

Por la Argentina asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.