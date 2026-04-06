lunes 06 de abril de 2026 - Edición Nº4398

Política | 6 abr 2026

Rumbo a 2027

Quintela elogió a Kicillof y sentó postura en la interna peronista

El gobernador de La Rioja sostuvo que el PJ “está tratando de ponerse de acuerdo, tenemos que estar todos unidos”. El rol de Cristina Kirchner.

Ricardo Quintela.
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, esbozó una mirada de unidad de cara a lo que se viene para el peronismo y tuvo palabras elogiosas para su par bonaerense, Axel Kicillof.

“El peronismo está tratando de ponerse de acuerdo, tenemos que estar todos unidos”, enfatizó el mandatario en declaraciones a Delta 90.3.

En este sentido, explicó que “una opción es lograr por consenso una fórmula única”, pero sobre todo  “tenemos que ponernos de acuerdo en que tiene que ser una competencia que no esté basada en la agresión mutua”.

“El que gana tiene que ser generoso para abrazar al que pierde”, acotó, al tiempo que subrayó que “es momento de escuchar a las voces del interior”.

Al respecto, advirtió que “en Capital no conocen lo que pasa en distintas regiones de nuestro país”.

Kicillof y Cristina

Por otra parte, dijo “muy bien a Axel Kicillof” y en este contexto “tenemos que poner sobre la mesa la experiencia de nuestros compañeros”.

Al aludir a la figura de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “es peronista y ha demostrado que privilegia los intereses del resto antes que los personales”.

Finalmente, instó a “volver a ser un país industrialista” y “volver a trabajar fuertemente en la política exterior”.

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