Tallando el Elefante va a fondo: “La calle no calla”

Después de algunos años, Tallando el Elefante volvió al estudio y comienza una nueva etapa con material inédito y una propuesta renovada.

En 2025, la banda regresó a los escenarios luego de dos años abajo de las tablas, con dos fechas que marcaron el reencuentro con su público: noches cargadas de energía, emoción y una conexión intacta.

Hoy, ese regreso se potencia con el anuncio de su próximo trabajo discográfico: La calle no calla, un álbum que será presentado de forma fragmentada, dejando que cada canción encuentre su propio momento.

El 14 de marzo se lanzaron los primeros adelantos, “La calle no calla” y “Abrazos en caída”, grabados en Estudio Mirífico (Facu Lizondo), con mezcla y master en Kiosco Estudio a cargo del Negro Garcilazo.

Vivo en El Mondongo

Como parte de este nuevo capítulo, Tallando se presenta en vivo en una noche clave donde convivirán las nuevas canciones con la potencia de siempre.

La cita es el viernes 17 de abril a las 21 horas en el Teatro René Favaloro (67 y 117). Las entradas anticipadas ya están a la venta a través de mianticipada.com y en Jason Rock (6 entre 48 y 49) y Barber Rock (12 entre 47 y 48).

Formada en 2013 en el barrio de Villa Elvira, La Plata, Tallando el Elefante fusiona rock barrial, sensibilidad urbana y letras cargadas de identidad popular.

Con cuatro discos en su haber, con el paso de los años se consolidó como una de las bandas más representativas del under local, destacándose por su potencia en vivo y su conexión genuina con el público.