Amplia agenda sanitaria con operativos gratuitos en los barrios de La Plata

La Municipalidad de La Plata difundió la agenda de salud que se desarrollará esta semana en distintas localidades del partido con el objetivo de promover el acceso gratuito a la atención sanitaria, fortalecer la prevención de enfermedades y acercar servicios médicos a los barrios.

Las actividades contemplan la aplicación de vacunas de calendario y antigripales, controles integrales para jóvenes deportistas, chequeos de salud para niños, niñas y adultos mayores, operativos territoriales de prevención del dengue y talleres destinados a adolescentes y a la comunidad en general.

Asimismo, la Secretaría de Salud llevará adelante jornadas sanitarias con controles odontológicos, evaluaciones de peso y talla, mediciones de presión arterial, electrocardiogramas, completamiento de planillas de Anses y acciones de concientización con entrega de repelentes y folletería preventiva.

En paralelo, avanzará el curso de formación profesional para promotoras comunitarias que se desarrolla junto a la Provincia, fortaleciendo el trabajo territorial en materia sanitaria.

Finalmente, en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio continúa aplicando vacunas de calendario, además de dosis antigripales y contra el sarampión, el covid y el dengue de manera gratuita.

Cronograma completo

El cronograma comenzó este lunes en el Centro de Fomento Altos de La Granja con una jornada de vacunación destinada a adultos mayores que incluyó vacunación antigripal y de calendario, y en el Club Unidos de Los Hornos con vacunación antigripal, controles de tensión arterial y acciones de prevención del dengue.

La agenda continuará de la siguiente manera:

MARTES 7 – DE 13:30 A 17:00

Rectorado UNLP - 7 entre 47 y 48, casco urbano

Continuación del curso de formación profesional para promotoras comunitarias (tercera cohorte) a cargo de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

MARTES 7 – DE 9:00 A 12:00

Delegación de Gonnet - 495 y 15 bis, Gonnet

Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.

MARTES 7 – DE 12:00 A 15:00

Comedor “Pancita Llena” - 215 entre 515 y 516, Abasto

Vacunación y controles de salud y odontológicos para niños y niñas de 5 a 11 años y llenado de planillas de ANSES.

MIÉRCOLES 8 – DE 9:00 A 12:00

Delegación de Gonnet - 495 y 15 bis, Gonnet

Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.

MIÉRCOLES 8 – DE 14:00 A 17:00

Centro de Fomento Altos de La Granja - 518 entre 138 y 139, San Carlos

Vacunación antigripal y de calendario destinada a adultos mayores.

MIÉRCOLES 8 – DE 9:30 A 11:30

Escuela N°93 - 408 y Camino General Belgrano, Villa Elisa

Jornada de salud integral para niños y niñas de primer año de la institución en el marco del Programa Provincial de Salud Escolar con chequeos clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, revisiones odontológicas, control de esquemas de vacunación, aplicación de vacunas y talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

MIÉRCOLES 8 – DE 11:00 A 14:00

Club San Martín - 119 entre 530 y 531, Tolosa

Vacunación de calendario y campaña abierta a la comunidad.

MIÉRCOLES 8 – DE 11:00 A 13:00

Centro Cultural Katarois - 9 entre 81 y 82, Villa Elvira

Vacunación de calendario y contra el dengue, controles de tensión arterial y entrega de repelentes y folletería preventiva.

MIÉRCOLES 8 – DE 8:00 A 13:00

Calle 511 entre 8 y 9, Ringuelet

Jornada abierta a la comunidad con vacunación de calendario y campaña para niños, niñas y adultos.

MIÉRCOLES 8 – DE 9:00 A 13:00

Círculo Deportivo Los Hornos - 136 y 77, Los Hornos

Jornada enmarcada en el programa Club de Jugadores destinada a chicos y chicas de 6 a 18 años de la institución con vacunación de calendario, controles odontológicos, de peso, talla, agudeza visual y presión arterial y electrocardiogramas

JUEVES 9 – DE 9:00 A 12:00

Delegación de Gonnet - 495 y 15 bis, Gonnet

Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.

JUEVES 9 – DE 9:00 A 13:00

Mercado Regional La Plata - 520 y 116, Tolosa

Vacunación antigripal y de calendario con acciones de prevención del dengue y entrega de repelentes y folletería informativa.

JUEVES 9 – DE 9:00 A 12:00

Comedor Los Bajitos - 150 entre 518 y 519, Melchor Romero

Jornada abierta a la comunidad con vacunación de calendario.

JUEVES 9 – DESDE LAS 9:00

Zona de 121 y 36, Barrio Hipódromo

Operativo puerta a puerta en el marco de la Campaña Municipal de Prevención del Dengue con controles de casos febriles y entrega de repelentes e información preventiva en nueve manzanas del barrio.

JUEVES 9 – DE 11:00 A 14:00

Jardín N°906 - 530 y 115 bis, Tolosa

Jornada de vacunación de calendario y campaña para adultos de la institución educativa.

JUEVES 9 – DE 10:00 A 11:30

CAPS N° 36 - 412 y 29, Villa Elisa

Encuentro destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años con modalidad taller y participación abierta a la comunidad.

VIERNES 10 – DE 9:00 A 12:00

Delegación de Gonnet - 495 y 15 bis, Gonnet

Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.

VIERNES 10 – DE 9:00 A 13:00

Círculo Deportivo Los Hornos - 136 y 77, Los Hornos

Jornada enmarcada en el programa Club de Jugadores destinada a chicos y chicas de 6 a 18 años de la institución con vacunación de calendario, controles odontológicos, de peso, talla, agudeza visual y presión arterial y electrocardiogramas

VIERNES 10 – DE 9:00 A 16:00

Jardín N°983 - 607 esquina 11, Villa Elvira

Jornada de vacunación de calendario y campaña destinada a niños y niñas de la institución educativa.

VIERNES 10 – DE 10:30 A 14:00

Jardín N° 953 - 510 y 133, Gonnet

Vacunación de calendario y campaña para adultos de la institución educativa.

VIERNES 10 – DE 9:00 A 12:00

Escuela Primaria N° 31 - 3 entre 527 y 528, Tolosa

Vacunación de calendario y campaña para adultos de la institución educativa.