Emilio Pratula ganó en la Semana Criolla del Prado y se consagró campeón en jineteada

El jinete pringlense Rafael Emilio Pratula se consagró campeón en la categoría Basto Argentino durante la 99ª edición de la Semana Criolla del Prado, uno de los encuentros más relevantes de la jineteada a nivel regional, realizado en Montevideo, Uruguay.

El certamen, que se extendió a lo largo de ocho jornadas, reunió a competidores de distintos puntos del país vecino y de la Argentina, consolidándose como una de las principales citas del calendario tradicionalista.

En ese marco, Pratula logró destacarse por su regularidad y desempeño, imponiéndose en una de las categorías más exigentes.

La premiación se llevó a cabo en el escenario Alfredo Zitarrosa, donde se realizó el cierre de la actividad con la participación de los jinetes más destacados de la semana.

En la misma categoría, el segundo puesto fue para Miguel Díaz, de Santa Fe, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Gustavo Gardiner, representante de Coronel Suárez, en un podio con fuerte presencia bonaerense.

De acuerdo a datos de la Intendencia de Montevideo, alrededor de 150 mil personas pasaron por el predio durante el desarrollo del evento, que incluyó propuestas artísticas y culturales además de las competencias tradicionales.

La consagración de Pratula vuelve a poner a Coronel Pringles en el centro de la escena dentro del ámbito de la jineteada y ratifica la vigencia de una tradición profundamente arraigada en la región.