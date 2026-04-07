Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación Temperley

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en un vagón del Tren Roca, en la estación Temperley, lo que provocó un amplio operativo de seguridad y demoras en el servicio durante la tarde del lunes.

El hecho se registró minutos después de las 15, cuando se alertó sobre la presencia de un atacante armado que retenía a una pasajera en la formación 3210, ubicada en el andén 2.

De inmediato, se desplegó un operativo con efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de la provincia de Buenos Aires y personal de Trenes Argentinos, que evacuaron el tren y la zona para resguardar a los pasajeros.

Cómo fue el operativo en Temperley

Tras más de una hora de negociación, cerca de las 16.20, las fuerzas de seguridad lograron evacuar a la mujer que se encontraba como rehén. Minutos después, el agresor depuso su actitud, entregó el arma y fue detenido en el lugar.

🚨🚆 Momento de máxima tensión en Temperley: un hombre armado tomó de rehén a una mujer



El episodio ocurrió en una formación del Tren Roca y generó pánico entre los pasajeros, con evacuaciones y un fuerte operativo policial.



👉 El agresor tenía un arma y amenazó durante más de… pic.twitter.com/rpZfZALDyx — ANDigital (@ANDigitalOK) April 6, 2026

El atacante fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, quien se entregó luego de una hora y veinte minutos de tensión.

Qué servicios del Tren Roca se vieron afectados

Como consecuencia del operativo, los servicios de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley sufrieron interrupciones. Una vez finalizado el incidente, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un revólver calibre 22 y una granada de mano que estaban en poder del detenido.