Kicillof se reunió con pastores evangélicos y advirtió por el crecimiento de la pobreza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este lunes con representantes de iglesias evangélicas para analizar el crecimiento de la pobreza y la situación social en los barrios.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Gobernación bonaerense, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares.

Preocupación por la pobreza en la provincia de Buenos Aires

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la preocupación por el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y su impacto en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, destacaron el rol clave que cumplen las iglesias evangélicas en la contención social.

Además, subrayaron que estas comunidades desarrollan tareas fundamentales en los barrios, no solo desde lo espiritual, sino también mediante acciones solidarias y de acompañamiento.

El rol social de las iglesias evangélicas

Las organizaciones religiosas remarcaron que las iglesias evangélicas representan espacios de contención, promoviendo valores como la paz, el respeto y la convivencia ciudadana en distintos sectores de la sociedad.

Del encuentro participaron autoridades de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).

En representación de FECOPEBA estuvieron su vicepresidente, el pastor Diego Vega, y el secretario, pastor Oscar Mautisi. Por parte de ACIERA participaron el vicepresidente de Relaciones Externas, pastor Rafael Pedace; el pastor Marcelo Vitrano; y el directivo nacional, pastor Alberto Rey.

En tanto, por FAIE asistieron su presidente, el pastor Leonardo Schindler; el integrante de la comisión directiva Sabino Ayala; y la vocal nacional, pastora Gabriela Mulder.