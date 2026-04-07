Cruzó en rojo con su moto y chocó a un auto en Tigre, cuyo conductor estaba alcoholizado

Un violento accidente de tránsito se registró en la localidad de Benavídez, en el partido de Tigre, donde un menor que circulaba en su moto y a alta velocidad cruzó una avenida con el semáforo en rojo y chocó contra un automóvil, y luego se supo que quien conducía el vehículo de mayor porte estaba alcoholizado.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y la calle Sarmiento, donde el joven impactó contra la parte trasera de un Fiat Mobi gris que realizaba un giro hacia la izquierda.

Cómo fue el choque en Tigre

El motociclista circulaba a gran velocidad y no respetó la señalización, lo que provocó el impacto con el auto que giraba en ese momento, tal y como se observa en el video que ilustra este artículo.

Como consecuencia del choque el joven dio una vuelta carnero y cayó pesadamente al pavimento, luego de salir despedido de la moto, lo cual generó preocupación entre los presentes. A su favor, llevaba puesto el casco.

🚨 Choque en Tigre: un menor cruzó en rojo en moto y el automovilista estaba alcoholizado



El joven impactó contra un auto en Benavídez, salió despedido y fue hospitalizado.



👉 El test confirmó alcohol en la sangre de quien manejaba un Fiat Mobi

👉 El motoquero circulaba a alta… pic.twitter.com/vOlLDZ217A — ANDigital (@ANDigitalOK) April 7, 2026

El estado del motociclista

Tras el accidente, una ambulancia llegó rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, donde recibió atención médica.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, pero se supo extraoficialmente que su vida no correría peligro.

El automovilista manejaba alcoholizado

Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad local le realizó el test de alcoholemia a ambos conductores y, así como el de la moto lo hacía sin impedimentos, el automovilista arrojó un resultado positivo de 0,90 gramos de alcohol en sangre.

Ante esta situación los inspectores procedieron al secuestro del Mobi y a la aplicación de una multa, en el marco de las normativas vigentes sobre seguridad vial en el territorio bonaerense, donde rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Un hecho que expone múltiples infracciones

El episodio vuelve a poner en foco las conductas de riesgo en la vía pública, tanto por el exceso de velocidad y la imprudencia al volante, como por la conducción bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades reiteran la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes que pueden tener consecuencias graves, como éste.

