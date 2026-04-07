Carrió condenó la “oscuridad” del Gobierno y planteó que “Milei es bufón de Trump”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, renovó cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y en esta oportunidad apuntó principalmente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“¿Quién es Adorni? Nadie sabe”, bramó la diputada nacional con mandato cumplido, al tiempo que hizo eje en la “oscuridad” que rodea al entorno del Presidente, a quien calificó de “corrupto” por el caso $LIBRA.

“Karina es casta pura, oscura. Es una persona de una oscuridad terrible desde el punto de vista espiritual. Yo no sé quién es Milei. Es corrupto y mintió”, disparó ‘Lilita’ en declaraciones a A24.

Por otra parte, objetó el alineamiento incondicional de la Argentina con Estados Unidos e Israel en guerra con Irán. “Milei es bufón de Trump. Está mal que seamos bufones de Trump, que tiene la estrategia del loco. No veo bien aliarse con un loco”, enfatizó, para luego subrayar que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es un “psicópata perfecto”.

“Nosotros fuimos víctimas de un estado terrorista”, recordó en referencia a los atentados sufridos en la AMIA y en la Embajada de Israel, para luego dar cuenta que “el Presidente no está cuidando a la comunidad argetino-judía de la Argentina”.

Consultada por la reforma de la ley de glaciares, indicó que “el gran problema es que vamos a un modelo basado en la minería que, tal como está prevista, viola absolutamente la cuestión del agua”.

“Los pueblos no se enriquecen, se enriquecen los gobernadores, que les están dando un negocio enorme con las mineras y van a violar las reglas de los periglaciares y los glaciares. Y estratégicamente lo más importante del mundo es el agua dulce”, completó Carrió.