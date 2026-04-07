Mercados Bonaerenses: la expansión que desafía la caída del consumo

En un escenario marcado por la caída del consumo de alimentos en general —tanto en supermercados como en almacenes y otros canales de comercialización—, los Mercados Bonaerenses registran un crecimiento sostenido, asociado a la búsqueda de precios más accesibles por parte de las familias y a la expansión del programa en todo el territorio bonaerense.

“Mientras las políticas de Javier Milei generan una caída del consumo de alimentos en todos los canales, vemos que en los Mercados Bonaerenses hay un aumento de la actividad, en gran medida porque las familias necesitan buscar mejores precios”, afirmó el ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez.

Según datos del INDEC, las ventas de alimentos continúan en retroceso. Las ventas en supermercados a nivel país, por ejemplo, se ubicaron durante el 2025 un 9,9 % por debajo de 2023. En contraste, los Mercados Bonaerenses muestran una dinámica diferente: en el primer bimestre de 2026 alcanzaron niveles récord, con un crecimiento interanual del 17 % en términos reales y un incremento de más del 60 % respecto al mismo período de 2024.

Este crecimiento no sólo está vinculado a la demanda, sino también a la expansión del programa. Desde su lanzamiento, ya se realizaron 43.049 ferias en 237 puntos de comercialización, con una red integrada por 2.500 productores y productoras y la adhesión de 123 municipios. En los últimos meses, se vienen realizando más de mil ferias mensuales. Además, funcionan 12 mercados bonaerenses fijos en distintos puntos de la provincia, que operan 6 días a la semana.

“Hay dos factores que explican este crecimiento: por un lado, una mayor demanda de las familias que buscan precios más accesibles; y por otro, una mayor participación de productores que encuentran en estos mercados una alternativa para comercializar su producción ante las dificultades en los canales habituales”, explicó Javier Rodríguez.

El consumo en las ferias y mercados fijos del programa alcanzó en 2025 un volumen de 109.876 millones de pesos constantes (a febrero de 2026). Desde la cartera agraria remarcan que este valor significativo, debe leerse en el contexto general de retracción del consumo.

Los Mercados Bonaerenses forman parte de una política pública que impulsa el desarrollo productivo y facilita el acceso a alimentos a precios más bajos mediante la reducción de intermediarios. Participan PyMEs, cooperativas, emprendedores/as PUPAAs (pequeñas unidades de producción artesanal de alimentos), productores de la agricultura familiar y empresas bonaerenses en general. A ello se le sumaron, desde hace unos meses, productores y cooperativas de Misiones, que logran comercializar su yerba mate a través de este programa.

“Muchos productores están teniendo dificultades para comercializar en los canales tradicionales, y estos mercados se transforman en una alternativa concreta. Al mismo tiempo, los consumidores encuentran precios entre un 20 % y un 25 % más bajos”, sumó el ministro.

Además, el programa se complementa con los descuentos de Cuenta DNI del Banco Provincia, que alcanzan el 40 % en estos espacios, lo que amplía el acceso a alimentos esenciales.

Cuenta DNI

En este contexto, Cuenta DNI continúa funcionando como un instrumento para mejorar el poder adquisitivo. En el primer bimestre de 2026, la cantidad de compradores con cuenta DNI en Mercados Bonaerenses alcanzó un promedio mensual de 128.266, lo que representa un incremento del 8,7 % interanual y más de un 60 % respecto a 2024.

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Las operaciones también se mantienen en niveles elevados: hacia fines de 2025 se registraron más de 330 mil compras mensuales con esta herramienta.

En términos de consumo, las ventas a valores constantes realizadas con Cuenta DNI en Mercados Bonaerenses crecieron un 111 % en 2025 respecto a 2023, y en el primer bimestre de 2026 muestran un incremento interanual del 17 por ciento.

En esa línea, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó que “en esta coyuntura son muy importantes las políticas que se vienen desarrollando en la provincia. Una de ellas es el descuento del 40 % en los Mercados Bonaerenses, que permite acercar a productores y consumidores de los diferentes municipios con descuentos todos los días pagando con Cuenta DNI”.

Acompañamiento especial para jubilados y jubiladas

En un contexto de deterioro del poder adquisitivo, especialmente en los adultos mayores, la Provincia implementó medidas específicas para ampliar el acceso a alimentos.

“Estamos frente a un deterioro muy fuerte del poder adquisitivo de los jubilados, que impacta directamente en la alimentación”, señaló Rodríguez.

Según los datos disponibles, en el trimestre febrero-abril las jubilaciones se ubican un 18,8 % por debajo del último tramo de 2023. Si se analiza la jubilación mínima sin bono y ajustada por inflación, la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 12,1 por ciento.

Frente a esta situación, las personas jubiladas acceden a un 10 % de descuento adicional los lunes en los Mercados Bonaerenses Fijos, que se suma al 40 % general (en aquellos mercados que no operan los lunes, el descuento es el martes). “Es otra medida concreta para acompañar a quienes más lo necesitan en este contexto”, concluyó el ministro.

