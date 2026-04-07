“Moria, el misterio”: homenaje a La One en el ex CCK

La Secretaría de Cultura de la Nación rinde a Moria Casán, una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular argentina, con el estreno de la obra Moria, el misterio, una producción original del Palacio Libertad especialmente concebida en su honor.

“Las grandes figuras populares no sólo habitan el escenario: habitan la memoria colectiva de los argentinos. Moria es parte de la gran casa que compartimos como sociedad. Su trayectoria atraviesa generaciones porque supo reinventarse, adaptarse y dialogar con cada época sin perder nunca su identidad”, expresó el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Asimismo, puso de relieve que “es una artista camaleónica, pero también profundamente coherente: frontal, leal, con convicciones firmes. Y, sobre todo, una gran persona y una profesional como pocas se han visto, con un respeto absoluto por el público”.

La propuesta de teatro musical nace de una idea original de Valeria Ambrosio y cuenta con textos de Gabriel Patolsky y arreglos y dirección musical de Gaby Goldman. La obra propone una experiencia escénica singular sobre la artista desde el humor, la reflexión y la imposibilidad de encasillar a una figura que desafía toda definición.

Moria, el misterio se presenta como una arqueología del mito, donde distintas miradas -entre lo artístico, lo tecnológico y lo simbólico- intentan descifrar a una personalidad que atraviesa décadas de teatro, televisión y vida pública, consolidándose como un ícono cultural argentino.

Las funciones tendrán lugar en el Auditorio Nacional del ex CCK (Sarmiento 151) los días:

Sábado 18 de abril, 20 h

Domingo 19 de abril, 19 h

Lunes 20 de abril, 19 h (Función de gala)

Sábado 25 de abril, 20 h

Domingo 26 de abril, 19 h

El lunes 20 de abril, en el marco de la función de gala, Moria Casán estará presente y recibirá un reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación como una de las grandes figuras de la cultura popular argentina.

Actriz, vedette, conductora y figura central del espectáculo argentino, Moria Casán construyó una trayectoria única, marcada por su fuerte impronta escénica, su estilo inconfundible y su capacidad de reinventarse permanentemente. Protagonista de innumerables éxitos teatrales y televisivos, su figura trascendió el ámbito artístico para convertirse en un símbolo de época, atravesando generaciones y consolidándose como un fenómeno cultural.