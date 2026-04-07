Exministro PRO advirtió que ancla cambiaria con dólar barato complica el plan inflacionario de Milei

El exministro de Economía de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, lamentó la agresividad del Gobierno para responder a las voces críticas, al tiempo que advirtió que la tan mentada ancla del tipo de cambio “no alcanza” para bajar la inflación del 3 % mensual.

“Cuando hay luces amarillas y viene un funcionario y te dice que son recontra verdes te genera mayor intranquilidad porque uno se pegunta ¿no estás viendo lo que está pasando? Y peor cuando se desprecia la opinión disonante”, fustigó en declaraciones a Radio Rivadavia.

📌 "NO ESTÁ BIEN QUE LA DISCUSIÓN PÚBLICA SEA UN RING"



👉 Hernán Lacunza habló junto a @ignacioortelli y @willykohan sobre la actitud del equipo económico del gobierno y sus "exabruptos".



🗣️ "Es mejor argumentar que insultar, la violencia no viene solo de una piedra". https://t.co/YcOKThJgcR pic.twitter.com/8Kw5tzuK6n — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 7, 2026

Asimismo, planteó que “no hay adversarios; estamos tratando de construir el bien público”, por lo que “despreciar la opinión de otro con insultos no está bien”.

Actividad fría

“En la macro no está todo óptimo, pero está con inflación a 3 % y dólar en $ 1.400. No es lo mismo que unos meses atrás cuando discutíamos si la inflación era 200 o 400 % y el dólar era $ 3.000 o $ 4.000. Esto es producto de haber atacado las causas”, contextualizó Lacunza

De todos modos, expuso que “la otra realidad es el frío en la actividad, que está muy heterogénea. No hay recesión pero sube a la velocidad crucero de 2 % anual”.

“Hay tres sectores, energía, minería y agro, que explican todo el crecimiento y hay 15 sectores que están en niveles muy bajos, con el agravante de que los primeros son pocos intensivos en mano de obra y los otros mucho más”, puntualizó.

📌"SI SIETE DE CADA DIEZ PYMES SE ESTÁ AHOGANDO ENTONCES EL PROBLEMA ES MACRO"



Hernán Lacunza, ex Ministro de Hacienda, expuso con @ignacioortelli y @willykohan en #EstaMañana por qué el problema de las PyMES "no es micro, sino macro" y el Gobierno Nacional tiene que preguntarse… pic.twitter.com/RRTBwnJaS1 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 7, 2026

Así las cosas, manifestó que “al ciudadano le importan las dos. Porque quiere que el changuito esté estable, pero que tenga ingresos. El primero está estable, pero el segundo está amenazado”.

“Cuando no son tres los que tienen problemas sino siete de cada diez, preguntante si está todo bien”, disparó el exministro.

El dilema de la inflación

Finalmente, respecto a la inflación indicó que “el problema no está resuelto, pero estamos mejor que hace dos años y es el gran mérito del programa”.

“El ancla cambiaria es muy eficaz para bajar la inflación rápido pero es transitorio y no permanente. Es eficaz para bajarla de 20 a 3 %, pero es menos eficaz para bajarla de 3 a cero”, finalizó.

