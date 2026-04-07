Frustran golpe boquetero a una distribuidora en las afueras de La Plata

Dos hombres de nacionalidad chilena fueron detenidos en la localidad platense de Abasto cuando intentaban concretar un robo en una distribuidora. El procedimiento fue realizado por efectivos policiales que acudieron tras la activación de una alarma y lograron sorprender a los sospechosos dentro del predio, donde habían ingresado tras realizar un boquete en el techo.

El hecho ocurrió este lunes en Distribuidora Reales, calle 208 y 32, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Séptima de Abasto. La causa fue caratulada como “robo doblemente agravado por efracción y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) que realizaba recorridas preventivas en el marco de un operativo de prevención de delitos en fábricas y polos industriales recibió una alerta por la activación de sensores de seguridad en el interior del establecimiento.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con Hugo Insfrán (58), sereno del predio, quien explicó que se habían activado las alarmas internas del sistema de seguridad. Ante esta situación, se solicitó apoyo policial y se desplegó un operativo en conjunto con personal del Subcomando Oeste para rodear el lugar.

Durante la inspección del predio, los agentes detectaron que personas desconocidas habían ingresado al edificio tras realizar un boquete en el techo. Con el perímetro ya asegurado, los policías ingresaron al interior del comercio por ese mismo acceso y lograron sorprender a los sospechosos.

Dentro del establecimiento fueron aprehendidos Elvis Alejandro Vengara Tobar (49) y Michael Ernesto Vergara Tobar (44), ambos de nacionalidad chilena y domiciliados en la ciudad de La Plata.

En poder de los detenidos se incautaron dos armas de fuego calibre 32 aptas para el disparo, una de ellas marca Pucará con siete cartuchos intactos, y otra sin marca ni numeración visible con seis municiones. Además, tenían consigo dos teléfonos celulares, pasamontañas, guantes, herramientas de corte, pinzas, una amoladora con discos de corte, una escalera y dos barretas de fabricación casera, elementos que habrían sido utilizados para acceder al lugar y forzar estructuras o cajas de seguridad.

También fue secuestrado el DVR del sistema de cámaras de seguridad del comercio, lo que hace presumir que los delincuentes intentaban eliminar registros de su presencia dentro del establecimiento.

Durante las verificaciones de antecedentes se estableció que Elvis Alejandro Vengara Tobar tenía un pedido de captura activo desde el 26 de abril de 2022, en el marco de una causa por robo en grado de tentativa requerida por la UFI N°1 de Quilmes.

Tras la aprehensión, el fiscal de turno Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 de La Plata, dispuso las actuaciones correspondientes y que los detenidos sean trasladados a sede judicial durante la jornada.

En el lugar también se solicitó la presencia de Policía Científica para realizar las pericias de rigor. Los investigadores ahora analizan si los sospechosos podrían estar vinculados con otros robos cometidos bajo la misma modalidad en la región y zonas cercanas.

Afortunadamente, el sereno del establecimiento resultó ileso y el robo pudo ser frustrado antes de que los delincuentes lograran concretar su objetivo.