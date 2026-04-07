El Banco Provincia advierte por “niveles de morosidad inéditos”

El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, advirtió que “el promedio de la morosidad de las familias en enero fue de 10.6 %”, configurando “el valor más alto desde fines de 2004, 2005, con una tendencia diferente”.

Cifras preocupantes

“En ese momento veníamos de la crisis de la convertibilidad. El nivel máximo de morosidad en los bancos estaba levemente por sobre el 25 % y hoy en el crédito no bancario está en 27 %. Estamos con niveles de morosidad inéditos”, alertó en declaraciones a la AM 1270.

“Esto tiene que ver con que la gente no puede pagar la tarjeta de crédito o los créditos o los préstamos personales. Hay una situación de estrés en las tarjetas y en los préstamos, probablemente un poquito más en las tarjetas. Pero todo lo que las familias usan para sostener su perfil de gasto, hoy está estresado”, puntualizó.

Así las cosas, el economista manifestó que “por eso en el primer bimestre de este año hicimos operaciones de reestructuración de deuda que cuadruplican lo que veníamos haciendo en el primer bimestre de los tres años anterior”.

“La morosidad genera situaciones de angustia en la familia. Tener gente que atiende y un lugar donde acercarse para plantear su situación es fundamental”, acotó.

El rol de la billetera virtual

Luego explicó que “ponemos el foco en que las acciones de Cuenta DNI tengan anclaje donde estamos viendo más afectado el consumo de las familias. Por eso hoy tenemos descuentos en comercios de cercanía de lunes a viernes del 20 %; 40 % todos los días en los mercados bonaerenses; 40 % en las universidades y ahora incorporamos todos los días para el pago de transporte con NFC, que es apoyando el celular y se debita de la tarjeta Visa, un 100 % de reintegro y luego toda una batería muy grande de promociones y beneficios”.

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“Es cierto que si uno mira en Argentina el crédito es bajo en comparación regional e internacional. Pero lo que es muy alto es la morosidad, o sea, el crédito puede cumplir un rol importante para que una familia acceda a un consumo que de otro modo no podría, pero para eso tiene que haber un perfil creciente en los ingresos. Pero acá el ingreso no solo no crece, sino que cae”, lamentó el funcionario.

